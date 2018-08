Regeringen styrker indsats mod ensomhed med millioner

400 millioner kroner vil regeringen sætte af til at styrke indsatsen mod ældres ensomhed.

En stor del af mange ældres fysiske og psykiske problemer bunder i ensomhed. Det skal et stort millionbeløb gøre noget ved.

Det foreslår regeringen i et nyt udspil til finansloven. I fire år vil regeringen afsætte 100 millioner om året til at bekæmpe ensomhed, sorg og depression.

Det skriver avisen Kristeligt Dagblad.

I sidste ende risikerer ensomhed at true mennesker på livet. Ifølge en tidligere beregning fra Ældre Sagen, som avisen henviser til, føler 50.000 danskere over 65 år sig svært ensomme.

Pengene er på det udspil til finansloven, der bliver præsenteret torsdag. Men det fremgår endnu ikke mere præcist, hvordan de skal fordeles.

Thyra Frank, der er ældreminister for Liberal Alliance tager ikke stilling til, hvor pengene bliver brugt. Hun mener, at det bør være op til kommunerne.

- Jeg vil rigtig gerne være med til at sige, at vi skal bruge penge på ensomhed, som er et område, der ligger mig meget på sinde.

- Men jeg vil ikke diktere, hvordan kommunerne skal bruge dem. Det er meget forskelligt, hvor langt man er i kommunerne, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Hun peger på initiativer, der allerede foregår ude i kommunerne, som man kan arbejde videre med.

Det kan eksempelvis være at arbejde sammen med frivillige, der laver sociale arrangementer. Men det kunne også være udvikling af personale, sådan at de blev bedre til at se tegn på ensomhed hos de ældre.

