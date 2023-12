Politisk redaktør om koranlov: Regeringen tabte argumentet om, at man ikke bør brænde bøger af offentligt

Torsdag vedtager Folketinget regeringens forslag om at forbyde afbrænding af religiøse skrifter. Debatten om det kom mest til at handle om ytringsfriheden for koranafbrænderne. Regeringen kunne eller ville ikke for alvor bruge argumentet om, at det også knægter ytringsfriheden at brænde bøger af