Regeringen tester danskernes nye EU-begejstring

Under indtryk af Ruslands krig mod Ukraine kan det kun gå for langsomt med at udvide EU med de ventende ansøgerlande, mener regeringen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) ønsker endda, at EU skal kunne føre udenrigs- og sikkerhedspolitik med kvalificeret flertal. Det sidste sker næppe foreløbig.