Regeringen udsætter sundhedsudspil på ubestemt tid

Tiden er ikke til at lave markante ændringer i sundhedsvæsnet.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale.

Coronakrisen fylder ifølge statsministeren for meget endnu, og derfor er regeringens ellers længe ventede sundhedsudspil udsat på ubestemt tid.

- Efter snart to år med corona er vores sygehuse under pres. Og mange patienter venter på at få behandling.

- Når vi står midt i en svær pandemi, er tiden ikke til at gennemføre store forandringer i sundhedsvæsnet, siger Mette Frederiksen.

- Men så snart det bliver muligt, vil vi fremlægge et sundhedsudspil. Det skal sikre bedre sammenhæng for patienten hele vejen gennem sundhedsvæsnet.

- Vi vil også etablere nærhospitaler tættere på borgerne. Og flere skal have en fast læge. Uanset hvor i Danmark man bor.

- Patienterne skal i centrum. Ventetiden ned. Og medarbejderne, I skal have tid til at udføre jeres arbejde, siger hun.

Der har især de seneste uger været massiv kritik fra blå blok - anført af Venstre - som har efterspurgt, at forhandlingerne om en sundhedsreform snart begynder.

- Det har været en bunden opgave, og det tenderer til pligtforsømmelse, at man ikke har gjort noget ved det endnu, sagde Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, mellem jul og nytår.

Allerede for knap et år siden gav sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtryk for, at det ikke giver mening at påbegynde arbejdet med en sundhedsreform, mens coronavirussen ikke er under kontrol.

Det argument giver Venstre ikke meget for.

- Vi har haft en lang periode i år, hvor corona ikke har presset os, og hvor der har været rig lejlighed til at tage fat på nogle forhandlinger om, hvordan vi skal indrette sundhedsvæsnet, sagde Geertsen i sidste uge.

Spørgsmålet er nu, om sundhedsudspillet kommer i 2022. Eller om et kommende sundhedsudspil kommer til at ende som et valgudspil frem mod det kommende folketingsvalg, som finder sted senest om halvandet år.

Regeringen fremlagde i oktober et udspil, der skal styrke lokalsamfund. Her var sundhedsområdet tilgodeset med 20 nye nærhospitaler, bedre lægedækning og flere akutberedskaber.

Samtidig fremgik det af udspillet, at regeringen på et senere tidspunkt vil fremlægge et samlet udspil med flere initiativer.

