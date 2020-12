Regeringen udvider nødpasning for de yngste elever

Nu er det ikke kun forældre i kritiske funktioner, der kan få nødpasset eller nødundervist deres børn.

For at flere forældre i den offentlige og private sektor kan gå på arbejde under de forlængede restriktioner, udvides adgangen til nødpasning for visse elever.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Udvidelsen gælder for elever i 0.-4. klasse, så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor, kan få passet deres børn.

Førhen var ordningen kun tiltænkt de børns forældre, der varetager kritiske funktioner. Men ordningen udvides nu, så den også omfatter forældre, der for eksempel ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.

Tirsdag aften forlængede regeringen de nuværende restriktioner med to uger frem til og med 17. januar.

Forlængelsen betyder blandt andet, at alle dem, der kan, fortsat opfordres til at arbejde hjemme så meget som muligt.

Derudover er alle elever i grundskolen som udgangspunkt fortsat hjemsendt og skal fortsætte med at modtage nødundervisning.

Dagtilbud og lignende holdes fortsat åbne.

- Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode, lyder det i pressemeddelelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Hos FOA, der repræsenterer det pædagogiske personale, ønsker man at rykke det pædagogiske personale frem i vaccinekøen, nu hvor dagtilbuddene fortsat skal holde åbent.

- Smitten i samfundet stiger. Også ude i institutionerne, siger Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA, i en skriftlig kommentar.

- Hvis dagtilbuddene skal holde åbent, mens næsten alt andet lukker ned, er det helt centralt, at kommunerne sørger for forhold, der gør, at det kan foregå sikkert og trygt for både børn og voksne.

Formanden siger, at FOA vil holde øjnene skarpt rettet mod kommunerne, så de bruger de muligheder, de har for at passe børn og medarbejdere.

Kommunerne kan for eksempel vælge at lukke dagtilbuddene, hvis der ikke er personale nok.

