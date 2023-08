Regeringen: Ufrivilligt barnløse skal have dobbelt så mange chancer

Godmorgen. En ny uge truer, og mens danske Andreas Mogensen nu svæver rundt langt ude i rummet, så fortsætter livet hernede på Jorden. Her hilser muslimske lande den danske regerings lovforslag om forbud mod koran-afbrændinger velkommen og kalder det et skridt i den rigtige retning, kan man læse i Kristeligt Dagblad.

Og så er regeringen også parat til en finanslovsforhandling med en række forslag. Vi har udpeget et par stykker:

Mere hjælp på vej til ufrivilligt barnløse

De danskere, der har svært ved at få børn på egen hånd, får en håndsrækning. Regeringen vil nemlig give flere muligheder for at få det til at lykkedes. I dag får kvinder i offentlig fertilitetsbehandling tre chancer, men det skal ændres til seks chancer, mener regeringen, som vil afsætte 45 millioner kroner i sit finanslovsforslag til formålet. Det skriver Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forskning viser, at succesraten øges fra 64 til 83 procent, når man kigger på de par, der har brugt op mod seks forsøg. Hvert ottende barn, der fødes i Danmark, er i dag undfanget ved hjælp af kunstig befrugtning.

Regeringen vil nedbringe sagsbehandlingstid

I et andet departement står justitsminister Peter Hummelgaard (S) klar med en pose penge til domstolene, hvor sagsbehandlingstiderne er præget af lange ventetider. Ventetiderne er et stort problem, mener ministeren, som vil afsætte 1,8 milliarder kroner over fire år til domstolene på finansloven. Det skriver Jyllands-Posten.

Løkke vil styrke spareramt udenrigstjeneste i finanslov

Der er også flere penge til udenrigstjenesten, hvis det står til regeringen. For der er så mange opgaver på udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens (Mod) bord i disse år, at det kræver flere penge. Det gælder krigen i Ukraine og udviklingen på det afrikanske kontinent. Udenrigstjenesten skal løftes med 12 procent over de næste fire år, mener udenrigsministeren ifølge Jyllands-Posten.

Kristendemokraterne vil favne bredere

Et parti, der gerne vil have indflydelse på eksempelvis finansloven, er Kristendemokraterne. Først skal partiet i Folketinget, og det er der en plan for, som blev præsenteret på et sommergruppemøde i weekenden.

Kristendemokraterne vil fremover forsøge at favne bredere og nå 80 procent af de vælgere, der "prioriterer deres kristne værdier", når de sætter kryds på stemmesedlen. Det var budskabet fra formand Jeppe Hedaa, som vil erstatte det nuværende principprogram med et værdigrundlag, der skal ligge klar i oktober og gøre partiet mere moderne og midtsøgende.

“Vi skal ikke være et enkeltsagsparti længere," sagde Hedaa.

Kristeligt Dagblad var på pletten til pressemødet efter gruppemødet.

Christiania vil have Pusher Street endegyldigt lukket

Et andet sted i landet kastes håndklædet i ringen. Pusher Street på Christiania skal lukkes, mener christianitterne. Det blev vedtaget på et fællesmøde i aftes. Det er første gang, at et samlet Christiania melder ud, at man vil have gaden med hashsalg lukket, siger talsperson Hulda Mader. Det sker efter endnu et skuddrab i området.

”Det er et stort skridt, og det har ikke været nogen nem beslutning. Men der var et meget stort flertal på fællesmødet, som gik ind for, at det skal lukkes,” siger Hulda Mader til Ritzau.

Frankrig forbyder den muslimske abaya-dragt i skoler

I Frankrig tages der nu yderligere skridt for at fjerne religiøse symboler i landets skoler. Nu må muslimske piger ikke længere bære den traditionelle klædedragt abaya i de offentlige skoler, lyder det fra regeringen. Abaya er en løs klædedragt, der dækker hele kroppen og sidder løst om håret. Forbuddet, der indføres den 4. september, når eleverne vender tilbage efter ferie, blev præsenteret af undervisningsminister Gabriel Attal til tv-stationen TF1 ifølge Ritzau.

”Når man går ind i et klasseværelse, bør man ikke være i stand til at identificere de enkelte elevers religion blot ved at se på dem,” sagde Attal.

Tusindvis af rødhårede fejrer sig selv

Vi slutter af med en lukket fest, som kan virke en smule ekskluderende for mange af os. Men de inviterede er selv en minoritet. Der er tale om rødhårede, som har deres egen fest i Holland. Det skete i weekenden til en festival – kun for rødhårede. 5000 ”gingies” fra mange lande mødtes til den årlige Redhead Days Festival i byen Tilburg.

5000 rødhårede var til fest i weekenden. Foto: Piroschka van de Wouw, Ritzau Scanpix

En af dem var 30-årige Liam Hunter fra Skotland, som får et skud selvtillid af denne fest. ”Jeg føler mig ikke alene mere. Jeg føler mig som en del af noget. Når jeg er her, er jeg komplet,” siger han til Reuters.

Rødhårede udgør mellem en-to procent af verdens befolkning. I den nordlige og nordvestlige del af Europa udgør de mellem to-seks procent.