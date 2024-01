Regeringen varsler flere penge til kongehuset og ansvar for slotte

Når kronprins Frederik og kronprinsesse Mary om kort tid tager over efter dronning Margrethe, vil udgifterne til kongehuset samlet stige, for kongehuset skal udvikles og være et aktiv for Danmark.

Det er regeringens holdning, oplyser Finansminister Nicolai Wammen (S) til Ritzau.

- Når vi vil skabe rammerne for, at vores kongehus med det nye kongepar kan fortsætte med at udvikle sig og være et aktiv for Danmark, må vi samlet set forvente at skulle afsætte flere ressourcer. Det er regeringen helt indstillet på, skriver Wammen.

Regeringen er samtidig indstillet på, at staten skal påtage sig et større ansvar for kongehusets slotte.

- Regeringen vil også se positivt på en stærkere statslig rolle i vedligeholdelsen og moderniseringen af de kongelige slotte. Det er statslige ejendomme og vores fælles kulturarv, som vi som fællesskab bør værne om, siger Wammen.

/ritzau/