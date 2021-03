Regeringen varsler genåbningsplan for rejser inden påske

Regeringen ønsker plan for genåbning af udlandsrejser inden 5. april. Rejsebranche ønsker åbning i tre etaper.

Regeringen og sundhedsmyndighederne arbejder på en plan for, hvordan der kan genåbnes for rejser til udlandet.

Planen skal være klar inden 5. april, hvor de nuværende rejsevejledninger udløber.

Det fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til Politiken. Han advarer om, at "porten til verden kommer ikke til at stå på vid gab".

- Vi arbejder på en gradvis og sundhedsmæssigt forsvarlig genåbning af rejser, men det er desværre for tidligt at sige præcis hvornår og hvordan. Kendetegnet for pandemien nu er, at mutationer pludselig ændrer ligningen for alle lande. Sådan så det ikke ud for bare et par måneder siden, siger han.

Ministeren ser især et elektronisk EU-pas - gerne en elektronisk version - som en af nøglerne til at kunne åbne for flere rejser.

Den skal både kunne vise, om man er vaccineret, om man er testet, og om man for nylig har haft coronavirus og derfor har antistoffer.

De enkelte EU-lande kan have forskellige holdninger til et coronapas, men når EU-Kommissionen kommer med sit bud, og det skal forhandles med landene, er Danmark stærkt engageret, påpeger udenrigsministeren.

Regeringen er endnu ikke begyndt at forhandle om genåbning af udlandsrejser med de øvrige partier.

Myndighederne undersøger forskellige modeller, og her mener Jeppe Kofod, at det vil være godt at genbruge dele af modellen fra sidste år, hvor rejsevejledningerne for lande og regioner blev opdateret på ugebasis.

De enkelte lande kunne skifte farve - og dermed anbefaling for rejser til det pågældende land eller en region i landet - alt efter smittetallene på stedet.

Lars Thykier, der er direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, er ikke begejstret for den idé.

- Det er en udfordring for rejsebranchen, når man risikerer, at der åbnes og lukkes på ugeplan. Vi ønsker forudsigelighed, og det skaber den model ikke.

- Vi ønsker, at man eksempelvis kan rejse til Catalonien hele sommeren og ikke pludselig risikerer, at der bliver lukket ned igen, siger han til Politiken.

Sammen med brancheorganisationen Rejsearrangører i Danmark har han udarbejdet en plan i tre trin for genåbning af rejser til Europa.

Planen ser bort fra smittetryk, men baserer sig på coronapas, vaccinationer og test.

/ritzau/