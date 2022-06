Regeringen ventes at indgå central aftale om fattigdom tirsdag

Regeringen forventer at kunne præsentere en aftale om sociale ydelser, hvor Enhedslisten har truet med valg, hvis ikke parterne kunne enes.

Det har derfor været et af de helt store udestående inden folketingsvalget, der senest skal finde sted om et år. Aftalen bliver præsenteret i Beskæftigelsesministeriet klokken 12.30 tirsdag.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Enhedslisten har tidligere truet med at udløse et folketingsvalg, hvis regeringen laver et forlig om sociale ydelser med borgerlige partier, eller hvis der slet ikke bliver nogen aftale, som mindsker ulighed og børnefattigdom.

- Det vil være så eklatant et løftebrud fra regeringen, at den risikerer et valg, sagde politisk ordfører Mai Villadsen (EL) til Jyllands-Posten op til et årsmøde i 2021.

Det skyldes, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) forinden havde sagt, at det ikke var et "prestigeprojekt" for regeringen.

Han ville helst have et bredt forlig og advarede om, at det kunne være, at parterne slet ikke kunne nå til enighed.

Men parterne ser ud til at have fundet hinanden, idet der ventes at blive præsenteret en aftale tirsdag middag.

Et af de centrale punkter er, om det er lykkedes at få dele af blå blok med i en aftale, så den ikke bliver rullet tilbage igen ved et magtskifte.

Det tyder dog på at blive en smal rød aftale, da de blå partier ikke har været en del af forhandlingerne ifølge Ritzaus oplysninger.

Det er sket flere gange tidligere siden 2003, hvor det blev indført. Det var blå blok, der opfandt det første kontanthjælpsloft, der satte en grænse for, hvor meget modtagere kan modtage i alt i offentlige ydelser.

Men dele af rød blok har været imod det og har allerede rullet det tilbage én gang, hvorefter blå blok indførte det igen.

Før valget i juni 2019 lancerede SF-formand Pia Olsen Dyhr det som et ultimativt krav, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes ved første finanslov i slutningen af 2019. Det skete dog ikke.

Efter valget skrev støttepartierne under på det forståelsespapir, der betød, at Socialdemokratiet kunne danne regering.

Her blev det aftalt, at en ny regering skulle "bekæmpe børnefattigdom", og at det skulle afhjælpes af en ydelseskommission.

Den præsenterede sine anbefalinger for et år siden.

Dengang kaldte Enhedslisten forslagene om afskaffelse af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen for et godt afsæt for de "afgørende forhandlinger" om at mindske børnefattigdommen.

Partiet understreger, at det afgørende er, at en reform "reelt hjælper mennesker ud af fattigdom".

En midlertidig løsning har sikret, at de mest udsatte børnefamilier fik et midlertidigt tilskud, mens kommissionen og Folketinget har arbejdet på en løsning.

/ritzau/