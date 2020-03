Myndigheder vil aflyse arrangementer med over 1000 mennesker

Danske myndigheder opfordrer arrangører af store arrangementer til at aflyse dem på grund af coronavirus.

For at begrænse udbredelsen af coronavirus opfordrer de danske myndigheder til, at alle arrangementer med over 1000 mennesker bliver udskudt eller aflyst.

Anbefalingen gælder i første omgang resten af marts. Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Tiltaget vil blandt andet kunne ramme kampe i Superligaen i fodbold og håndboldligaen for mænd og kvinder samt større koncerter og det årlige Melodi Grand Prix på lørdag i København.

Indtil videre er 21 danskere og to personer fra Færøerne blevet bekræftet smittet med coronavirus, oplyser statsministeren på pressemødet.

- Der vil være omkostninger forbundet med dette her for almindelige mennesker, familier, virksomheder og arrangører.

- Når vi tager disse skridt, så er det, fordi vi vil afværge potentielle tab af menneskeliv.

- Mange vil sidde og havde bestilt en rejse eller billet til en koncert, som de har set frem til.

- Jeg håber, at alle vil hæve sig op og se på det fra samfundets perspektiv. Jeg appellerer til sammenhold og tålmodighed, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

/ritzau/