Regeringen vil afsætte 38 milliarder kroner til slidt forsvar

Regeringen ønsker at afsætte omkring 38 milliarder kroner til at modernisere Forsvaret over de næste ti år. Det sker efter årtier, hvor blandt andet Forsvarets materiel ikke er blevet opdateret.

Det siger fungerende forsvarsminister i SVM-regeringen Troels Lund Poulsen (V) torsdag på et pressemøde i Forsvarsministeriet i København.

- Der er ingen tvivl om, at det, vi nu har gennemgået i dag, er en meget alvorlig situation, siger han.

- Og det er heller ikke et pressemøde, jeg håber at skulle gennemføre (igen, red.) i min tid i dansk politik. For det er selvfølgelig alvorligt, siger Troels Lund Poulsen.

På pressemødet fremlægger han anden del af det såkaldte kasseeftersyn af Forsvaret.

Cirka 27 milliarder kroner skal bruges til såkaldte "ophobede udfordringer", altså efterslæb, mens 11 milliarder kroner skal anvendes til nye investeringer i Forsvaret.

Det store milliardbeløb er blandt andet regningen for årtiers manglende vilje til at sætte penge af til at modernisere Forsvaret.

Ruslands invasion af Ukraine sidste år fik et bredt flertal i Folketinget til at beslutte at øge udgifterne til Forsvaret markant, men der venter et efterslæb.

Kaserner er nedslidte, og køretøjer skal moderniseres. Samtidig skal der også gøres en ekstra indsats for at fastholde og tiltrække soldater.

Om kort tid indledes forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig for de næste ti år. Her skal Danmark fra 2030 op på at bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar og sikkerhed.

I september sidste år fremlagde daværende forsvarsminister i S-regeringen Morten Bødskov (S) første del af kasseeftersynet af Forsvaret.

Her kom det frem, at der var større nedslidning af materiel end forventet, og der var udfordringer på it-området, blandt andet med at leve op til nye krav til digitalisering.

Troels Lund Poulsen peger på, at det ikke kan gøre det med de 38 milliarder kroner.

- 27 plus 11 plus xx bliver den samlede økonomi for, hvordan Forsvaret skal se ud, siger han.

Der skal sættes endnu flere penge af, siger den fungerende forsvarsminister.

- Derudover kommer regeringen med yderligere politiske udspil og finansiering, som skal være med til at bygge videre på det fundament, som vi nu har bragt i orden med det kasseeftersyn, vi har præsenteret i dag, siger han.

Ifølge Troels Lund Poulsen er det skiftende regeringer gennem mange år, der må bære et fælles ansvar for, at det er kommet så vidt, at Folketinget bliver nødt til at afsætte et så stort beløb for at få Forsvaret på fode igen.

- Det er derfor, vi er endt i den situation, vi er i nu. Det vil jeg gerne beklage, siger han.

Adspurgt om, hvordan man undgår en lignende situation i fremtiden, svarer Troels Lund Poulsen:

- Mit svar vil være, at der er brug for langt større politisk opmærksomhed omkring Forsvarets samlede økonomi.

