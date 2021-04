Regeringen vil afsætte en halv milliard til elbilsladere

Transportminister Benny Engelbrecht ønsker, at der investeres 500 millioner kroner i ladeinfrastrukturen.

Regeringen ønsker med et udspil at gøre livet som elbilsejer nemmere i Danmark. Derfor forslår transportminister Benny Engelbrecht (S), at der skal afsættes en halv milliard kroner til den danske ladeinfrastruktur.

- Det skal være lige så let at køre grøn bil, som det er at køre konventionel bil i dag. Det betyder, at man skal undgå omvejskørsel for at lade sin elbil op.

- Og med forslaget, som vi kommer med, er det antagelsen, at man kan undgå netop det i 99,9 procent af alle køreture. Det vil sige, at man vil kunne lade sin elbil op umiddelbart i nærheden af en statsvej, siger Benny Engelbrecht.

Ifølge Vejdirektoratet vil de 500 millioner kroner medføre, at der kan etableres godt 50 ladeparker med omtrent 630 lynladepladser fordelt rundt om i landet.

- For at vi kan få dækket hele landet, så er det nødvendigt at følge Eldrup-kommissionen anbefalinger om, at staten laver medinvesteringer.

Engelbrecht peger på, at pengene vil kunne mærkes hos elbilsejerne på selv de mest travle dage.

- Hvis man tager ud på rejseintensiv fredag - hvor der er absolut mest pres på vejsystemet - så vil man ikke opleve ventetider, som er overstiger 10 minutter noget sted i Danmark, hvis man skal lade sin bil, siger han.

Forlaget om den halve milliard kroner bliver en del af infrastrukturforhandlingerne, som afholdes senere i foråret.

