Regeringen vil afsætte en milliard til grøn statsstøtte

Regeringen vil afsætte en milliard kroner til statsstøtte til den grønne industri i 2024.

Det siger økonomiminister Stephanie Lose (V) og erhvervsminister Morten Bødskov (S) i et interview med Børsen.

I 2025 kan der potentielt blive afsat flere penge.

- Vi skal huske på, at den grønne industri i dag beskæftiger tusindvis af lønmodtagere. Og i den verden, vi er i nu, hvor der er en ufattelig stærk konkurrence, er det vigtigt, at vi både forsvarer og styrker vores styrkepositioner, siger Bødskov til avisen.

Over for Børsen understreger Stephanie Lose, at idéen om statsstøtte ikke er en "klassisk mærkesag fra dansk side".

Derfor mener hun, at det er væsentligt, at det bliver både midlertidigt og målrettet.

Statsstøtten kommer til at være målrettet virksomheder, der laver vindmøller, vindmøllekomponenter, teknologi til brintbranchen og power-to-x-industrien.

Virksomhederne vil kunne søge om at få dækket op til 15 procent af deres omkostninger via tilskud, eller op til 20 procent via lån og garantier.

Det skriver Børsen.

Hos interesseorganisationen Dansk Industri (DI) hilser man regeringens planer om grøn statsstøtte velkommen.

Det skyldes, at andre EU-lande udnytter de rammer for statsstøtte, EU har opsat, og derfor kan tilbyde mere lukrative vilkår for grønne virksomheder.

Det forklarer Emil Fannikke Kiær, der er politisk direktør i Dansk Industri.

- Vi ser, at det bliver meget mere attraktivt at lægge produktionsanlæg andre steder end i Danmark. Der bliver vi nødt til at være med på vognen og gøre vilkårene mere lige for de her virksomheder, siger han.

Han tilføjer, at Danmark ifølge DI ikke vinder på statsstøtte på den lange bane. Derfor kalder han den grønne statsstøtte for et "nødvendigt onde".

Spørgsmål: Risikerer man ikke, at der er virksomheder, som vil blive afhængige af denne her støtte?

- Det er vi ikke så bange for, fordi det ikke er støtte til at dække omkostninger til driften. Det er til, hvis man skal etablere en ny fabrik. Det er et engangsbeløb, siger Emil Fannikke Kiær.

