Regeringen vil afsætte fire milliarder til covid-19 i finanslov

Regeringen vil holde fast i at have en reserve af penge til at håndtere covid-19-udfordringer også næste år.

Det fremgår af regeringens finanslovsudspil. Et udspil, Ritzau har set.

I alt ønsker regeringen at afsætte fire milliarder kroner til "at håndtere udfordringer som følge af covid-19".

- Reserven udmøntes løbende i takt med behov for indsatser i forbindelse med den videre håndtering af covid-19 med videre, fremgår det.

Sidste år havde regeringen 9,2 milliarder kroner med i sit udspil til finansloven til en coronakasse, som også fik tilnavnet "krigskassen".

Når beløbet er mere end halveret, hænger det, ifølge regeringen, sammen med, at coronakrisen er aftagende.

Der er derfor ikke brug for helt så mange penge til at sætte gang i initiativer, der kan give økonomien et skub.

Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer mandag regeringens udspil til finansloven for næste år.

