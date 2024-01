Regeringen vil afsætte trecifret millionbeløb til fertilitetsområdet

Regeringen vil investere et trecifret millionbeløb i at udbygge behandlingskapaciteten på fertilitetsområdet.

Det skal blandt andet gå til indkøb af nyt udstyr på de offentlige fertilitetsklinikker og til flere personaleressourcer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

- Der er rigtig mange, som gerne vil give deres barn en lillesøster eller lillebror, men som har brug for hjælp til at skabe den børnefamilie, de drømmer om, udtaler indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i pressemeddelelsen.

- Og med regeringens nye og seneste initiativ på fertilitetsområdet får de nu mulighed for at få gratis behandling til barn nummer to, og det vil forhåbentlig føre til, at endnu flere vil få deres drøm opfyldt, siger hun.

Meldingen kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale fastslog det samme - at retten til fertilitetsbehandling ikke kun skal gælde et pars første barn, men også nummer to.

Senere på året vil Sophie Løhde fremsætte et lovforslag, der skal give mulighed for gratis fertilitetsbehandling til endnu et barn.

I offentligt regi bruges der i dag omkring 175 millioner kroner årligt på fertilitetsbehandling, fremgår det.

Størrelsen på det trecifrede millionbeløb, som regeringen vil lægge oveni, er ikke specificeret.

I forbindelse med forslaget vil der også være fokus på, hvordan kapacitet i det private kan udnyttes, lyder det.

- Når man brændende ønsker sig at få endnu et barn og ikke ved, om det vil lykkes at blive gravid, kan det være enormt hårdt at skulle vente på at komme i behandling.

- Derfor er det også vigtigt, at vi så vidt muligt sikrer, at der er tilstrækkelig behandlingskapacitet, så familierne ikke skal vente for længe på at komme i behandling, siger ministeren.

Det nye tilbud, der giver mulighed for at få hjælp til barn nummer to, forventes at træde i kraft i december 2024.

