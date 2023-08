Regeringen vil begrænse koranafbrændinger: Her er de centrale spørgsmål, der rejser sig for eksperterne

Der skal findes et "juridisk værktøj" for at begrænse afbrændinger af hellige skrifter foran udenlandske ambassader.

Det har regeringen meldt ud søndag i kølvandet på massive demonstrationer i udlandet som følge af koranafbrændinger i Danmark og Sverige, som Kristeligt Dagblad tidligere har dækket.

Men kan det lade sig gøre rent lovmæssigt? Og er koranafbrændinger udtryk for ytringsfrihed eller ej?

Kristeligt Dagblad giver her et overblik over de mange spørgsmål, som situationen har rejst.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alle taler om den gamle blasfemiparagraf nu. Hvorfor?

I Danmark var det med straffelovens paragraf 140 indtil 2017 strafbart at “drive spot med eller forhåne noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse”. Afbrændinger af hellige skrifter var dermed forbudt, indtil blasfemiparagraffen blev sløjfet af alle Folketingets partier med undtagelse af Socialdemokratiet i 2017.

Siden 1930, hvor den seneste version af straffeloven med blasfemiparagraffen blev indført, er den kun blevet anvendt et fåtal af gange til at anmelde og straffe personer for at krænke andre religioner. Det seneste tilfælde var i 2017, hvor en 42-årig nordjysk mand blev sigtet af politiet for at have brændt en koran af i sin have og offentliggøre det i en video på Facebook. Efter at blasfemiparagraffen blev afskaffet samme år, droppede anklagemyndigheden dog sigtelsen.

Hvorfor blev blasfemiparagraffen afskaffet?

Forud for afskaffelsen af paragraffen var der en heftig debat om konsekvenserne både i og udenfor Christiansborg. I 2014 udkom Justitsministeriet med en udtalelse om de juridiske konsekvenser, og særligt risikoen for, at der vil komme flere offentlige afbrændinger og andre former for vanhelligelser af Koranen blev fremhævet som en mulig konsekvens.

Alligevel valgte Enhedslisten i 2017 at fremsætte et lovforslag om at afskaffe paragraffen med argumentet om, at der ikke "bør være særlige regler, der beskytter religioner mod ytringer". Alle partier på nær Socialdemokratiet stemte for forslaget.

Er en blasfemiparagraf det eneste, der kan forhindre koranafbrændinger?

Trine Baumbach, der er lektor i strafferet på Københavns Universitet, har en anden holdning.

Hun har tidligere udtalt til Kristeligt Dagblad, at andre former for forhånelse af hellige skrifter – såsom eksempelvis urinering på bibeler – stadig ville kunne være strafbart ifølge ordensbekendtgørelsen. Det vil ifølge hende nemlig være “forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse”.

Hun påpegede samtidig, at det stadig er tilladt at brænde en koran af i sit hjem og filme det til internettet, og man som samfund ikke kan kriminalisere “al moralsk anstødelig opførsel”.

“Dårlig opførsel er noget, ethvert samfund kæmper med, og vi må overveje, hvor vi sætter grænsen, og hvad der skal straffes direkte. Det bestemmer Folketinget,” sagde hun dengang til Kristeligt Dagblad.

I Berlingske påpeger Frederik Waage, professor MSO i forfatningsret ved Syddansk Universitet og tidligere konstitueret landsdommer ved Østre Landsret, at der i straffeloven i dag også er muligheder for at retsforfølge personer, der afbrænder hellige skrifter. Han peger især på injurie- og racismeparagrafferne samt paragraf 110 e, der kriminaliserer den, “der offentlig forhåner en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke.”

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) taler til journalister om begrænsninger af koranafbrændinger uden for Udenrigsministeriet 31. juli 2023. Foto: Tom Little/Reuters/Ritzau Scanpix.

Kan man indføre et "juridisk værktøj" uden at genindføre blasfemiparagraffen?

Landets førende juraeksperter er delte.

Til Ritzau fortæller Sten Schaumberg-Müller, professor i jura på Syddansk Universitet, at det vil være forholdsvist enkelt for regeringen at indføre sådan en begrænsning, og at der ikke er noget juridisk til hinder for det. Modsat blasfemiparagraffen, som Schaumberg-Müller i sin tid anbefalede at ophæve grundet dens brede formulering, vil et forbud mod koranafbrændinger i hans optik nemlig være meget snæver i sin hensigt og anvendelse.

Jens Elo Rytter, der er professor i forvaltningsret på Københavns Universitet, er dog ikke helt så sikker som sin syddanske kollega. Over for Ritzau siger han, at det meget hurtigt kan blive kompliceret og føre til andre indgreb i ytringsfriheden, hvis først man åbner døren på klem for begrænsninger af koranafbrændinger.

“Begynder vi – og det er der tale om her – at sige, at ytringsfriheden kan begrænses af hensyn til bredere danske diplomatiske, handelsmæssige og sikkerhedsmæssige interesser i udlandet, kan jeg godt forestille mig, at der kommer andre problematiske indgreb. Eksempelvis hvis man pludselig ikke må brænde billeder af af udenlandske ledere eller holde demonstrationer, hvor man kritiserer andre,” siger Jens Elo Rytter.

Er forbud mod koranafbrændinger brud på ytringsfriheden?

Netop dette spørgsmål cirkulerer bredt blandt eksperter - og igen er splittelsen til at få øje på.

Frederik Waage fra Syddansk Universitet siger til Berlingske, at selvom man politisk godt vil kunne indføre et forbud, vil man skulle gå på kompromis med ytringsfriheden, da det at brænde en koran af offentligt i sig selv er en ytring.

Samtidig ville man skulle være meget præcis i formuleringen af det nye “juridiske værktøj”, mener han.

“Når der er tale om et indgreb i ytringsfriheden, skal det fremstå fuldstændig klart, hvor grænsen går. Anbefalingen herfra er, at der skal være så lidt skøn som muligt, så politiet ikke skal stå på gaden klokken 5 om morgenen og tage stilling til statsretlige spørgsmål,” siger han.

Juraprofessor emeritus, forfatter og debattør Ditlev Tamm mener derimod, at et forbud ikke vil knægte ytringsfriheden. I et debatindlæg i Berlingske skriver han, at en afbrænding af en bibel, en koran eller en tora nemlig ikke kan betragtes som et demokratisk indspark i debatten.

“Demokratiets debatform og ytring er argumentation, eventuelt i satirisk form, men den består ikke i destruktion af bøger eller genstande, som betyder noget for andre. Ytringsfrihed forudsætter som demokrati i det hele taget et elementært dannelsesniveau og respekt for andres meninger og evne til at beherske sig selv," skriver han i indlægget.