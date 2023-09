Regeringen vil bekæmpe bandekriminalitet med 39 tiltag

Med 39 tiltag er regeringen klar til at styrke bekæmpelsen af bandekriminalitet i Danmark.

Regeringen vil blandt andet skærpe straffe for knivoverfald og økonomisk kriminalitet samt udvide politiets muligheder for brug af civile agenter og telefonaflytning.

Det fremgår af den nye bandepakke, som er blevet præsenteret tirsdag på et pressemøde på Københavns Politigård.

Gennem mere end ti år har skiftende regeringer forsøgt at bekæmpe den organiserede kriminalitet med tre bandepakker og over 80 initiativer.

- Uanset hvor man bor i Danmark, og uanset hvor man er, skal man kunne føle sig tryg og sikker, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet.

- Derfor er der behov for yderligere tiltag. Vi er meget glade - på tværs - for de tre bandepakker, der er vedtaget, men vi har behov for en bandepakke nummer fire.

En fjerde bandepakke var også på vej før valget i november sidste år. Den daværende socialdemokratiske regering lancerede et bandeudspil i august, der ikke nåede at blive vedtaget i Folketinget.

Det nye udspil til en fjerde bandepakke indeholder en lang række tiltag, der også var en del af det socialdemokratiske udspil fra august.

Mens regeringen lancerer sit bud på en ny bandepakke, ulmer en bandekonflikt i København.

Den udsætter "tilfældige mennesker for fare", lyder det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Konflikten udspiller sig mellem rockergruppen Hells Angels og den forbudte bande Loyal to Familia. Mandag greb politiet ind, da tre tilholdssteder blev lukket frem til 25. september.

Samtidig blev to visitationszoner forlænget. De blev oprettet, da en 30-årig mand 26. august blev skudt og dræbt på Christiania. Manden var prøvemedlem i Hells Angels.

Ifølge tal fra Justitsministeriet var der ved udgangen af juni 2023 registreret 1322 personer som tilknyttet en rocker- eller bandegruppering.

På finanslovsforslaget for 2024 har regeringen afsat en reserve til bandepakken. Den lyder på 100 millioner kroner i 2024 og 150 millioner kroner årligt fra 2025 til 2027.

Senere vil regeringen også gennemføre en "egentlig strafreform", fremgår det af udspillet til bandepakken. Det varsler statsministeren, at der vil blive afsat "milliarder" til.

/ritzau/