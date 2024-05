Regeringen vil bremse misbrug af opioider med indgreb

Regeringen vil med et omfattende indgreb forsøge at dæmme op for misbrug og illegalt salg af opioider i Danmark.

Det viser et udspil fra regeringen ifølge Berlingske.

I udspillet fremgår det, at regeringen vil indføre et forbud mod otte syntetiske opioider, øge kontrollen med stofferne, indføre hårdere straffe for salg og oprette flere behandlingstilbud.

Udspillet kommer, efter der er set flere og flere indikatorer på, at misbrug af opioider som oxycondon og tramadol er blevet en mere synlig del af narkomarkedet, skriver mediet.

Ifølge Berlingske har antallet af dødsfald på grund af formodet forgiftning med opioider de senere år ligget på mellem 124 og 134 om året. Dermed udgør de halvdelen af alle narkorelaterede dødsfald i Danmark.

Ifølge sundhedsminister Sophie Løhde (V), er der meget, der tyder på, at opioidpiller bliver mere og mere udbredte og populære blandt unge.

- Mange tror, at man uden problemer kan tage pillerne, men de er stærkt afhængighedsskabende og dødsensfarlige, og man løber en kolossal risiko ved at begynde at eksperimentere med dem, siger hun til Berlingske.

I april lød det i en vurdering fra landets tre retsmedicinske afdelinger, at opioider er den farligste gruppe af rusmidler i Danmark.

I vurderingen beskrives opioider som stærke og afhængighedsskabende, og de sammenlignes med stoffer som kokain og MDMA.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) varslede tilbage i februar hårdere straffe og stærkere kontrol med opioider.

Det skete, efter der var blevet beslaglagt 600.000 ulovlige piller ved grænseovergangen til Frøslev.

En stor del de beslaglagte piller var netop opioider.

Ministeren fortalte dengang, at han var "rigtig nervøs og bange" for, at "vi står ved foden et bjerg, som kan udvikle sig til en egentlig opioidkrise i Danmark".

Skatteministeriet oplyste i starten af februar, at toldere finder flere opioider ved grænseovergangene end nogensinde før.

