Regeringen vil bruge stort beløb på at stoppe menneskesmugling

Mens det ikke ser ud til, at regeringen foreløbig kan mindske menneskesmuglingen af migranter ved at etablere et modtagecenter i et tredjeland, søger regeringen nu andre veje til at bekæmpe problemet.

Regeringen vil med en femårig plan forebygge irregulære migrantstrømme, hjælpe flygtninge på en mere human måde og bekæmpe menneskesmugling. Det oplyser minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) til Ritzau.

Konkret skal der i 2024 bruges 400 millioner kroner til at bekæmpe menneskesmugling.

Det er planen, at regeringen over en femårig periode - fra 2024 til 2029 - vil afsætte 1,1 milliarder kroner.

Regeringen sigter blandt andet mod at hjælpe lande i Nordafrika med at styrke deres migrationsindsats.

- Vi skal selvfølgelig sikre, at den her migration, i så vidt omfang det overhovedet er muligt, stoppes, og at de menneskesmuglere, som jo meget, meget kynisk udnytter mennesker, ikke kan få lov til at fortsætte med det, siger Dan Jørgensen.

Udenrigsministeriet lister i en pressemeddelelse en række indsatser op, uden at det bliver detaljeret.

Håndteringen af grænser skal styrkes, og migranter skal have bedre hjælp til at etablere sig i deres hjemland. Organisationer, som arbejder med at forebygge irregulær migration, skal også støttes.

- Det er over en milliard kroner, så det er et meget bredt spektrum af forskellige indsatsmuligheder.

- Noget af det handler om at støtte myndigheder, der rundt omkring i verden skal afhjælpe problemer. Andet handler om at sørge for, at der er databaser, og at der er styr på papirarbejdet, siger ministeren.

Pengene kommer fra den såkaldte nærområde- og migrationsfond på finansloven.

Ifølge Dan Jørgensen er der kontrolsystemer, som skal sikre, at pengene ender de rigtige steder.

- Selv om det selvfølgelig foregår i lande, der ikke altid har helt styr på de regler, de burde have, så bruger vi de redskaber, vi har erfaring med at bruge, for at minimere de risici, der er, når vi bruger danske skatteyderkroner, siger han.

Regeringen har - siden den præsenterede idéen i 2019 - stået fast på, at et modtagecenter i et tredjeland, som kunne være Rwanda, er en af vejene frem til at bekæmpe menneskesmugling.

Det er stadig en ambition, men der arbejdes på en løsning igennem EU, har regeringen senere sagt.

I april vedtog Storbritanniens parlament en lov, der skal sende asylbehandlingen til Rwanda. Det havde dog ikke indflydelse på den danske plan, slog udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) fast.

- Det har den ikke direkte, fordi vi arbejder sammen med de andre EU-lande om at lave en samlet løsning, så man også undgår den menneskesmugling, der er over Middelhavet i øjeblikket, lød det 23. april fra den danske minister.

/ritzau/