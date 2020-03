Regeringen vil drøfte genåbningsplan med Folketingets partier

Finansminister Nicolai Wammen vil i næste uge invitere til møde, hvor en genåbning af landet skal debatteres.

Et politisk flertal blandt partierne i Folketinget efterspurgte tidligere fredag i Berlingske, at regeringen snart kommer med en plan for, hvornår og hvordan Danmark kan genåbne, når coronakrisen er slut.

Fredag eftermiddag fortæller finansminister Nicolai Wammen (S), at Folketingets partier meget snart kan forvente at blive inddraget i den proces.

- Vi ønsker også at gøre det i en tæt dialog med Folketingets partier, og derfor vil vi i den kommende uge invitere Folketingets partier til møde, hvor vi vil give vores syn på, hvordan vi kan begynde at genåbne Danmark, når den situation forhåbentlig inden alt for længe opstår.

- Og også høre deres bud på, hvad de synes er vigtigt i den forbindelse, siger han til Politiken.

Regeringen arbejder med flere forskellige scenarier for, hvordan Danmark kan blive åbnet op i forhold til den nuværende situation.

Den har blandt andet betydet, at skoler og daginstitutioner er lukkede, og mange arbejder hjemmefra for at forhindre smittespredning.

Nicolai Wammen fortæller til Politiken, at de forskellige scenarier for en genåbning også afhænger af, hvordan smittebilledet udvikler sig i den kommende tid.

Han ønsker over for Politiken ikke at gå i detaljer med, hvilke scenarier regeringen arbejder med.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, sagde fredag til Berlingske, at "vi er simpelthen nødt til meget snart at se en plan for, hvordan man vil åbne samfundet igen, når det bliver relevant".

- Det vil gøre en psykologisk forskel for befolkningen, og det vil give erhvervslivet tryghed, sagde han.

Venstre-formanden efterlyser blandt andet svar på, hvordan regeringen vil håndtere den langsigtede økonomiske krise, der truer. Samt hvilke dele af den offentlige sektor, der skal åbnes først.

Desuden er det ifølge Jakob Ellemann-Jensen relevant at debattere, om nogle grupper hurtigere kan komme ud i samfundet igen, end andre mere sårbare grupper.

/ritzau/