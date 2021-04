Regeringen vil droppe Billundbanen i nyt udspil

En jernbane mellem Billund og Vejle vil ikke forbedre noget for passagerne, lyder det fra regeringen.

Den omdiskuterede jernbane fra Vejle til Billund - også kaldet Billundbanen - skal droppes.

Sådan lyder udspillet fra regeringen i deres nye fremtidige infrastrukturplan for Danmark.

Jernbanen vil ikke give nogen væsentlig forbedring for passagerne i forhold til den nuværende busløsning, lyder det i udspillet fra regeringen.

Derfor har projektet et negativt samfundsøkonomisk afkast, lyder det videre.

Billundbanen blev vedtaget med Togfonden i 2014 og indgik også som en del af den tidligere blå regerings udspil til fremtidens infrastruktur i 2019.

Her ville man afsætte 926 millioner kroner til projektet.

Strækningen mellem de to byer er omkring 20 kilometer lang.

Til gengæld fastholder regeringen, at der skal anlægges en ny højhastighedsbane over Vestfyn på 35 kilometer. Her er der afsat 4,9 milliarder.

Det var også en del af den tidligere regerings aftale og Togfonden.

Højhastighedsbanen er blevet vurderet til at kunne forkorte rejsetiden med op til seks minutter.

Regeringen ønsker samtidig at fremrykke anlægsstart af højhastighedsbanen til 2022.

