Regeringen vil droppe modregning i pension

Der skal ikke længere modregnes i folks pensionstillæg, når ægtefællen eller partneren arbejder.

Det foreslår regeringen i reformudspillet "Danmark kan mere I", som blev fremlagt tirsdag. Regeringen vil motivere flere borgere til at tage et job - eller fortsætte med at arbejde, selv om deres partner er på pension.

Folke-, senior- og førtidspensionister skal ifølge udspillet kunne modtage deres fulde pension - uafhængigt af, om deres ægtefælle eller samlever har en arbejdsindkomst.

- Jeg ved, at det er noget, der ligger rigtig mange mennesker på sinde, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) ved præsentationen af udspillet.

Mange oplever det som uretfærdigt, at man bliver modregnet i pensionstillæg, når partneren går på arbejde.

"I dag oplever mange pensionister, at de får mindre i pension, fordi deres partner har en arbejdsindtægt. Det skyldes reglerne om ægtefælleafhængighed i pensionssystemet. Samtidig reduceres incitamentet til at arbejde, netop fordi det kan gå ud over ægtefælle eller samlevers pension," hedder det i udspillet.

Afhængigheden af ægtefællen opretholdes dog for andre skattepligtige indkomster end arbejde. Det skal motivere folk til at tjene deres penge på et job.

Hos Fagbevægelsens ældreorganisation, Faglige Seniorer, kalder man forslaget "en sejr for seniorerne".

- Det har længe været en torn i øjet, at ægtefæller fik beskåret folkepensionen, hvis den ene fortsat er i arbejde. Det er jo ikke ligefrem motiverende, hvis man selv skal have penge med på arbejde, siger Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer.

Hos støttepartiet SF lægger formand Pia Olsen Dyhr særlig vægt på, at regeringen også vil fritage førtidspensionisterne.

- Det er en kæmpe sejr for pensionister og førtidspensionister. Vi giver endelig dødsstødet til den helt uforståelige regel, at man skal straffes for at tage ekstravagter, hvis ens ægtefælle er på pension eller førtidspension, siger Olsen Dyhr.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank, kan en pensionist få et pænt beløb på op til 3707 kroner ekstra om måneden, såfremt reglen om modregning sløjfes.

I dag får man 77.028 kroner i folkepension og op til 44.484 kroner i pensionstillæg. Tillægget modregnes i dag i 54 procent af ægtefællens arbejdsindtægt - efter AM-bidrag.

Tjener ægtefællen i arbejde 300.000 og pensionisten 100.000 i anden pensionsindkomst, vil pensionisten modtage 18.656 kroner mere end med de nuværende regler.

Regeringen skal nu samle flertal for sit forslag i Folketinget.

/ritzau/