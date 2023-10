Regeringen vil droppe ni ud af ti mål i folkeskolen

Regeringen vil fjerne ni ud af ti bindende og vejledende mål i folkeskolen, så lærerne får mere frihed, siger statsminister Mette Frederiksen (S) i sin tale ved Folketingets åbning.

Det svarer til flere end 3800 mål, siger statsministeren.

Regeringen præsenterer i næste uge et folkeskoleudspil, der blandt andet har til hensigt at "sætte folkeskolen fri".

- Ét tal siger det hele: 1081. Så mange bindende mål fra politisk hold skal lærerne i folkeskolen forholde sig til.

- Og som om det ikke var nok med 1081 bindende mål, ja, så er der oveni de 3170 såkaldte vejledende mål, siger statsministeren, som mener, at det er alt for mange.

Bindende og vejledende mål dækker over en række kompetencer, som eleverne skal eller bør tillære sig i deres folkeskoletid.

Det er eksempelvis mål om, at man efter et givent klassetrin skal kunne regne, læse og skrive på et vist niveau.

Mette Frederiksen siger videre, at folkeskolen i dag måske handler for meget om abstrakt tænkning med metodeovervejelser, teori, projektarbejde og analyser – også i fag med et praktisk fokus som eksempelvis madkundskab eller idræt.

Hun nævner et bindende mål for sidstnævnte fag, som handler om, at eleven skal kunne vurdere ”idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv”.

Statsministeren spekulerer i, om sådan et mål mon et indført, fordi folketingspolitikerne blev valgt sidst i fodbold:

- Selvfølgelig skal der være læring også i idræt. Men nogle gange kan det altså også bare handle om at spille høvdingebold, siger Mette Frederiksen.

Ud over de mål, der skal fjernes, ønsker regeringen også at give skoletrætte elever mulighed for at komme ud på eksempelvis virksomheder en dag eller to om ugen.

Derudover skal der være intensiv undervisning på mindre hold for elever med problemer med dansk og matematik.

/ritzau/