Regeringen vil fjerne beskyttelse af 26.000 hektar natur

Landbrugsjord er ikke natur, mener regeringen, der derfor vil fjerne beskyttelse. S frygter for truede dyr.

Regeringen lægger op til at tage knap 26.000 hektar ud af de EU-beskyttede Natura 2000-områder, skriver DR Nyheder.

Det er 2200 hektar mere end tidligere planlagt.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) understreger, at der kun er tale om et forslag, som er sendt i høring.

- Jeg tror ikke, at vi ender med at hive alt det ud, som der er lagt op til – og jeg tror vi ender at putte mere ind end, end det, der er lagt op til, siger Jakob Ellemann-Jensen til DR.

Ifølge DR Nyheder er der lagt op til at reducere de beskytte de Natura 2000-beskyttede naturområder med i alt 30.800 hektar. Mens der tilføres 5000 nye hektar.

Regeringens argument er, at de arealer, der skal tages ud af beskyttelse, er landbrugsjord.

- Jeg vil gerne finde nogle områder, som faktisk er beskyttelsesværdige. Det vil jeg hellere beskytte, end jeg vil beskytte gylletanke og intensivt dyrket landbrugsjord, siger Jakob Ellemann-Jensen til DR.

Socialdemokratiet kalder ministeren i samråd om sagen, oplyser miljøordfører Christian Rabjerg Madsen til Ritzau.

- Det er et direkte angreb på de truede dyrearter som eksempelvis haren, der har brug for mere natur, siger han.

Spørgsmål: Hvorfor skal landbrugsjord have særlig beskyttelse?

- Fordi den her landbrugsjord er helt afgørende for eksempelvis ynglende trækfugle i Vadehavet. Det er derfor, det har naturbeskyttelsesklassificering, siger Rabjerg Madsen.

