Regeringen vil fjerne vindmølleloft og lave flere energiparker

Regeringen vil fjerne et politisk besluttet vindmølleloft fra 2018.

Loftet betyder, at der i 2040 maksimalt må være 1850 landvindmøller i Danmark.

Det er et af flere initiativer til at realisere regeringens forslag om, at Danmark skal producere fire gange så meget strøm med solceller og vindmøller på land i 2030 som i dag.

Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet til Ritzau.

Ambitionen om at firedoble mængden af strøm fra solceller og vindmøller stammer fra regeringens reformpakke "Danmark kan mere II".

I 2022 står der omkring 4200 landvindmøller i Danmark. Det antal skal dermed kraftigt reduceres frem mod 2040, hvis det nuværende loft forbliver, som det er.

For at nå regeringens ønske om en firedobling af strøm fra solceller og vindmøller i 2030 skal der findes 13.700 hektar til vindmøller, anslår ministeriet. For solceller drejer det sig om 22.900 hektar.

Et andet initiativ i regeringens katalog, der er udarbejdet i samarbejde med kommunerne og energibranchen, lyder, at "staten frem mod 2030 skal spille en væsentlig mere aktiv rolle i udviklingen af større energiparker".

- Regeringen vil derfor igangsætte en screening for at identificere eksempelvis 10-15 større områder, der vurderes egnede til energiparker og kan dække en væsentlig del afbehovet for VE-udbygning på land frem mod 2030, lyder et af regeringens forslag.

Regeringen foreslår også at ændre planloven, så der som udgangspunkt kan opstilles vindmøller eller solcelleanlæg i herregårdslandskaber.

Det skal dog ikke omfatte landskaber, der er fredet.

Til gengæld ser det ikke ud til, at beboere tæt på vindmøller eller solceller kan få en større økonomisk gevinst end i dag.

Venstre har blandt andet foreslået at se på, om VE-bonusordningen fra 2020 kan udvides for at sikre større lokal opbakning til vindmøller og solceller på land.

Ordningen giver beboere, som bor i en afstand af op til otte gange vindmøllens højde eller 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg, mulighed for en årlig skattefri udbetaling.

Regeringen foreslår, at klagesagsbehandlingen styrkes "til gavn for borgere". Klager over VE-projekter skal behandles inden for seks måneder frem til 2026, lyder et initiativ i regeringens katalog.

/ritzau/