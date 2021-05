Regeringen vil flytte tusindvis af studiepladser til provinsen

Regeringen vil etablere samlet set 25 nye uddannelsesudbud i hele landet frem mod 2025, viser nyt udspil.

Mindst ti nye udbud af velfærdsuddannelser uden for de største byer skal etableres, og samlet set skal der etableres 25 nye uddannelsesudbud i hele landet frem mod 2025.

Det fremgår af regeringens udspil "Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund".

Det er blevet præsenteret torsdag anført af statsminister Mette Frederiksen (S).

De fire store velfærdsuddannelser er lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver.

Der skal også etableres fem nye udbud af universitetsuddannelser uden for de største byer.

Udspillet skal altså overordnet sikre, at færre studerer i København, Aarhus, Aalborg og Odense fremover, og at flere i stedet for vælger at uddanne sig i provinsen.

En stor del af udspillet var lækket til diverse medier i forvejen. Men hovedtrækkerne er nu officielt bekræftet.

Regeringen ønsker, at 60 procent af de fire store velfærdsuddannelser skal ligge uden for de største byer.

Der skal derfor flyttes omkring 1.300 uddannelsespladser fra velfærdsuddannelserne væk fra København, Aarhus, Odense og Aalborg. Og der skal samtidig etableres op mod 1.000 nye pladser.

Desuden vil regeringen reducere optaget på de videregående uddannelser i de fire store byer og på universiteternes hovedcampus med op mod ti procent. Der er dog med enkelte undtagelser.

Begrænsningen bliver indfaset gradvist fra uddannelsesåret 2022/23 og frem.

