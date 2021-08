Regeringen vil forbyde omvendelsesterapi for unge under 16

Otte procent af danske køns- og seksuelle minoriteter, såsom homoseksuelle og transpersoner, har oplevet at blive forsøgt "omvendt" fra deres seksuelle orientering eller kønsidentitet af personer i deres omgangskreds.

Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af Als Research på baggrund af data fra 2015 og 2020.

Derfor ønsker regeringen at forbyde omvendelsesterapi for unge under 16 år.

- Nogle af fortællingerne om, hvad det her er for en metode, er meget afskyvækkende og forfærdelige.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det hører ikke til i Danmark. Derfor har vi et ønske om at gå så langt, vi kan inden for lovgivningens rammer og indføre et forbud, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Det fremgår, at tre procent af LGBT-personer, der er minoriteter inden for køn eller seksualitet, har oplevet at blive forsøgt "helbredt" for deres seksuelle orientering eller kønsidentitet af familien.

Det kan være med hjælp fra en læge, en psykolog eller en religiøs vejleder. Det kan også ske gennem brug af religiøse eller åndelige ritualer.

Bliver det muligt ved lov at forbyde denne form for terapi, vil de unge selv skulle henvende sig.

- Det vil kræve, at den, der er udsat for det, eller personer i offerets nærhed henvender sig til myndighederne, ligesom det er tilfældet med mange andre forbrydelser, siger Peter Hummelgaard.

Oplevelser med forsøg på "omvendelse" er ifølge Beskæftigelsesministeriet forbundet med markant og alvorlig forhøjet risiko for psykisk mistrivsel, ensomhed, selvmordstanker og selvmordsforsøg.

Nu skal regeringens jurister undersøge, hvordan et forbud kan udformes.

Det skal ske inden for rammerne af blandt andet ytrings- og religionsfrihed og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Tyskland, Storbritannien og Canada har forbud mod omvendelsesterapi.

Et lignende lovforslag er blevet kritiseret i Norge for kun at gælde for personer under 18 år. Kritikere påpeger, at det dermed fortsat er lovligt at udøve omvendelsesterapi på personer over 18 år.

En kritik, som beskæftigelsesministeren anerkender.

- Vi er ikke afvisende overfor, at det kan gælde alle, hvis de juridiske rammer tillader det.

- Når vi ønsker et forbud og vil undersøge de juridiske rammer, så er det også et udtryk for, at vi vil gå langt, som vi kan.

/ritzau/