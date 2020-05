Som et led i bekæmpelsen af social kontrol vil regeringen forbyde religiøse vielser af personer under 18 år.

Regeringen vil forbyde religiøse vielser af mindreårige og skærpe straf for at fastholde personer i ægteskab mod deres vilje.

Det sker som led i bekæmpelsen af negativ social kontrol, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

- Vi må ikke være naive. Tvangsægteskaber eksisterer i Danmark. Vi hører desværre jævnligt om kvinder, der fastholdes i religiøse ægteskaber mod deres vilje, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en pressemeddelelse.

I Danmark er det i forvejen ikke muligt at blive borgerligt viet, hvis man er under 18 år. Men religiøse vielser er tilladt.

Indgår en person i et religiøst ægteskab sker det i forbindelse med en religiøs vielse. Forløbet er forskelligt alt efter trosretning.

Religiøse vielser har ikke borgerlig gyldighed efter dansk ret. Det vil sige, at man ikke formelt er gift, hvis man er blevet religiøst viet.

Formålet med det nye forslag vil være, at "mindreårige piger ikke presses af familie, bekendte eller religiøse samfund til at blive viet religiøst", står der i pressemeddelelsen.

Forslaget kommer blandt andet på baggrund af en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.

Det fremgår dog ikke af rapporten, hvor mange eksempler der har været på, at mindreårige er blevet religiøst viet.

Regeringen vil have, at det skal være strafbart at foretage en religiøs vielse af unge under 18 år. Også hvis den mindreårige selv ønsker det og har givet samtykke til vielsen.

Det skal straffes med op til to års fængsel, hvis en person trods et eventuelt forbud forestår en religiøs vielse, mener regeringen.

I særlige tilfælde skal en lovovertrædelse kunne medføre udvisning af Danmark, lyder det.

- Kvinder, som gerne vil være en del af Danmark, bliver forhindret i det af deres familier og omgangskreds. Det er vores medborgere, der står midt i en frihedskamp og har brug for mere opbakning fra Christiansborg, siger Mattias Tesfaye.

/ritzau/