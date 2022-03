Regeringen vil forbyde salg af alkohol til unge

I sit sundhedsudspil erklærer regeringen sig klar til at forbyde salget af tobak og nikotinprodukter til personer, der er født i år 2010 eller senere. Det er et led i en større forebyggelsespakke, der også omfatter begrænsninger af salget af alkohol.

Det fremgår dog af udspillet, at regeringen ikke nødvendigvis mener, at det nødvendigt med tobaksforbuddet.

- Vi skal i fællesskab sikre, at ingen børn begynder at ryge eller bruge andre nikotinprodukter.

- Det kan indebære, at der må tages markante midler i brug og om nødvendigt forbyde salg til 2010-plus generationen ved at øge aldersgrænsen gradvist. Vejen dertil vil regeringen drøfte med Folketingets partier, EU og andre relevante parter, står der i udspillet.

En anden del af forebyggelsesdelen af regeringens udspil til en sundhedsreform omfatter flere begrænsninger på salget af alkohol til unge. Det indebærer et decideret forbud mod salg af alkohol til unge under 18.

I udspillet peges der på, at danske unge er blandt dem, der drikker mest i Europa samt at det har en række negative konsekvenser.

- Vi har som samfund et ansvar for vores børn og unges liv og helbred. Derfor skal vi sætte langt stærkere ind, når det kommer til at ændre på unges alkoholkultur.

- En højere aldersgrænse skal kombineres med en ambitiøs national alkoholhandleplan, som sætter fokus på tiltag, der understøtter sunde ungdomsfællesskaber, står der i udspillet.

Ud over restriktioner for salget af tobak og alkohol foreslår regeringen et større fokus på at få unge til at dyrke fysisk aktivitet. Det skal ske i samarbejde med idrætsforeninger og ved at nedsætte et panel.

Sidst skal der oprettes er "Center for Sund Vægt og Trivsel", der skal arbejde med problemer med overvægt.

Om den samlede forebyggelsespakke skriver regeringen i sit udspil:

- Alt for mange danske børn og unge har det ikke godt. De mistrives. De unge har europarekord i druk. Alt for mange ryger. Og mange unge bevæger sig for lidt. Det er ikke bare et problem for den enkelte.

- Det er et alvorligt samfundsproblem. Og det betyder, at flere vil rammes af sygdom senere i livet. Sygdom som kunne have været forebygget.

/ritzau/