Regeringen vil fordoble Danmarks bidrag til WHO

Efter at USA har forladt WHO-samarbejdet, vil Danmark tage globalt ansvar og hæve sit bidrag til 70 millioner.

Regeringen vil fordoble Danmarks udviklingsbidrag til FN's Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

På finansloven for 2021 vil regeringen afsætte 70 millioner kroner til WHO, mens der på finansloven for sidste år var afsat 35 millioner.

- Covid-19-pandemien har om noget understreget betydningen af internationalt samarbejde på sundhedsområdet, siger udviklingsminister Rasmus Prehn i meddelelsen.

- Derfor har jeg også været bekymret over, at en stor donor som USA har valgt at trække støtten. Med en fordobling af Danmarks bidrag til WHO er vi med til at tage et globalt ansvar og styrke sundhedsindsatsen for nogle af de mest sårbare i verden.

USA's præsident, Donald Trump, trak i maj USA ud af samarbejdet med WHO. USA var indtil da den største bidragyder til WHO på verdensplan.

/ritzau/