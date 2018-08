Regeringen vil fordoble udgifter til tyndslidt kystbeskyttelse

Det hårde vejr har slidt på kystbeskyttelsen, og det vil regeringen råde bod på, siger miljøminister.

Kystbeskyttelsen langs den jyske vestkyst er flere steder blevet så tyndslidt, at mere end 10.000 huse risikerer at blive oversvømmet.

Derfor foreslår regeringen noget, der nærmer sig en fordobling af de statslige udgifter til kystbeskyttelse, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeriet betegner det som en "storstilet indsats", der lægges op til.

- Der er behov for, at vi handler nu og får genopbygget det tabte, så byer, huse og infrastruktur bag klitterne ikke bliver oversvømmet, udtaler miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i pressemeddelelsen.

- Det hårde vejr har i mange år slidt på kystbeskyttelsen, og det vil vi nu råde bod med en massiv investering.

I Danmark er den enkelte grundejer som udgangspunkt selv ansvarlig for at kystbeskytte sin egen ejendom. Men i over 100 år har staten finansieret kystbeskyttelse ved Vestkysten.

Siden 1983 er det sket gennem fire fællesaftaler med syv kommuner. Det er de fire fællesaftaler, som regeringens nye forslag handler om. Til de nuværende aftaler, der udløber i år, er der afsat 96,9 millioner kroner årligt.

Det beløb vil regeringen sætte op til 184,6 millioner kroner årligt, men først fra 2020-2024. I 2019 lægges der op til en forlængelse af de nuværende aftaler.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er områderne med fællesaftaler de steder i Danmark, hvor der er størst nedbrydning og størst risiko for oversvømmelser.

- I dag tager havet hvert år flere meter af den centrale del af den jyske vestkyst. Det skal standses. Regeringen forventer, at kommunerne nu også graver dybere i deres lommer, udtaler Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/