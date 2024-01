Regeringen vil forfølge alle muligheder i Nordic Waste-sag

Regeringen vil forfølge "alle juridiske muligheder" i Nordic Waste-sagen, men kan ikke garantere, at regningen i sidste ende ikke ender hos skatteyderne alligevel.

Det siger miljøminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde om sagen.

Selskabet Nordic Waste, som arbejder med at rense forurenet jord for at kunne genbruge det, har indgivet konkursbegæring efter sag om et stort og potentielt miljøskadeligt jordskred ved Ølst nær Randers.

Heunicke siger, at det er "komplet mangel på samfundsansvar" at forsøge at løbe fra regningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han siger, at regeringen vil forfølge alle juridiske muligheder, for at "en så stor del af regningen" placeres hos forureneren, altså Nordic Waste.

Men regningen kan altså fortsat ende hos skatteyderne, lyder det fra Hummelgaard.

- Vi kan ikke stå her i dag og udstede nogen garantier, siger Hummelgaard.

Der kigges på konkursloven, aktieselskabsloven og selskabsloven, siger justitsministeren.

Han tilføjer desuden, at Den Nationale Operative Stab (Nost) er samlet for at håndtere sagen.

Den træder sammen, når der opstår større kriser og hændelser i Danmark. Den skal sikre det tværgående samarbejde og koordinering mellem myndighederne.

Nordic Waste er i forvejen blevet varslet om et påbud på 205 millioner kroner i økonomisk sikkerhed.

Randers Kommune har siden midten af december arbejdet med at få jordskreddet under kontrol. Det udgør blandt andet en betydelig miljøfare for Alling Å.

Heunicke roser kommunens indsats hidtil.

Kommunen har hele tiden ment, at ansvaret ligger hos Nordic Waste. Borgmesteren i Randers Kommune, Torben Hansen (S), vil stadig have Nordic Waste til at betale for oprydningsarbejdet - trods konkursen.

- Jeg forventer fortsat, at virksomhedens ejere påtager sig ansvaret og betaler for de afværgeforanstaltninger og det oprydningsarbejde, vi lige nu har gang i. Der er ingen tvivl om, at de er skadevolder, siger Torben Hansen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

En rapport fra rådgivningsvirksomheden Cowi har vist, at det kan tage flere år at få ryddet op efter jordskreddet. Og det kan i værste fald koste flere milliarder kroner.

Men fredag har selskabet altså indgivet en konkursbegæring og ser dermed ud til at undgå en regning for det alvorlige jordskred.

Det er mangemilliardær Torben Østergaard-Nielsen, som siden 2021 sammen med sine døtre har været hovedaktionær i Nordic Waste.

Fredag kom det foruden konkursbegæringen frem, at han opretter en klimafond med et startindskud på 100 millioner kroner. En del af pengene skal gå til lokale borgere i Ølst, der ser jordskreddet nærme sig byen.

Det imponerer ikke Heunicke. Han kalder Torben Østergaard-Nielsens klimafond for "lidt for smart".

Hummelgaard tilføjer:

- Man tager sig til hovedet.

Justitsministeren kalder det et "skammeligt forsøg" på at løbe fra ansvaret, da regningen ender med at blive et langt større beløb.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) har til DR udtalt, at Torben Østergaard-Nielsen burde "skamme sig" og betale regningen med sine egne penge.

/ritzau/