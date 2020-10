Regeringen vil forhandle sundhedsreform næste år

Regionerne skal bevares, mens patienters overgang fra sygehus til kommune skal forbedres, siger statsminister.

- Det er tæt på at være dagens bedste nyhed.

Sådan lyder det fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, efter at han i Folketingets åbningsdebat torsdag aften fik tilsagn fra statsminister Mette Frederiksen (S) om at få gennemført en reform af sundhedsvæsnet næste år.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede før valget i 2019 et udspil til sundhedsreform, som druknede i et Venstre-opgør om regionernes fremtid.

Dermed blev udspillet aldrig omsat til et bedre patientforløb i overgangen mellem indlæggelse på sygehuse og genoptræning i kommunen. Men det vil komme snart, lyder det fra Mette Frederiksen.

På spørgsmål fra Søren Pape Poulsen siger statsministeren:

- Lad os lave en sundhedsaftale næste år. Lad os lave den bredt. Vi har brug for en sundhedsreform. Vi har et sundhedsvæsen, hvor personalet er dygtigt, men der mangler sammenhæng mellem kommuner og sygehuse, siger Mette Frederiksen.

Ifølge Søren Pape Poulsen blev store dele af VLAK-regeringens udspil positivt modtaget af den daværende opposition samt regioner og kommuner. Derfor glæder han sig over meldingen fra statsministeren.

- Jeg erkender, at der var gode elementer i det udspil til reform, der ikke blev til noget. Især omkring de mange led, der er omkring patienten. Og jeg tror i virkeligheden, at der er et bedre udgangspunkt nu, fordi der er sat penge af til flere sygeplejersker, siger Mette Frederiksen.

- Noget af det, der ikke blev løst med udspillet, var flere adgangen til praktiserende læger i hele landet. Det håber jeg, at vi kan samarbejde om, siger Mette Frederiksen til Søren Pape Poulsen.

/ritzau/