Regeringen vil forhindre koranafbrændinger foran ambassader

Det skal være slut med at brænde Koranen af foran ambassader i Danmark.

I øjeblikket arbejder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) og resten af regeringen på at finde et juridisk værktøj, som altså skal gøre det muligt at stoppe koranafbrændinger foran udenlandske ambassader.

Det fortæller han til DR

Det bliver dog ikke mere konkret end det. Han fortæller, at regeringen har truffet beslutningen på baggrund af de seneste ugers afbrændinger af koraner foran flere ambassader i Danmark.

“Derfor har vi besluttet i regeringen at vi vil se på, hvordan vi i helt særlige situationer kan sætte en stopper for forhånelser af andre lande, som er i direkte modstrid med danske interesser og danskernes sikkerhed,” siger han til DR.

Tidligere i dag kunne udenrigsministeren fortælle, at han har indkaldt Folketingets udenrigsordfører til et hastemøde. Det sker, efter at Tyrkiets udenrigsminister ringede til Lars Løkke Rasmussen lørdag og kom med en advarsel.