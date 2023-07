Regeringen vil forhindre koranafbrændinger foran ambassader

Regeringen vil et finde juridisk værktøj, der kan forhindre koranafbrændinger foran udenlandske ambassader

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) til DR.

- Vi har på det seneste set nogle hændelser udført af nogle få personer, som kun tjener det formål at skabe splittelse i en verden, der faktisk har brug for samling.

- Alene søndag har der været fem koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark, og i morgen er der anmeldt syv, siger han.

Regeringen har derfor besluttet, at den vil se på, hvordan man i helt særlige situationer kan "sætte en stopper for forhånelser af andre lande".

Det er nemlig i direkte modstrid mod "danske interesser og danskernes sikkerhed", siger udenrigsministeren videre.

I en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet lyder det, at "ytringsfriheden er en af de vigtigste værdier i det danske samfund".

- Sådan skal det efter vores opfattelse være i et åbent demokratisk samfund, og der må aldrig være tvivl om, at ytringsfriheden skal have vide rammer i Danmark, lyder det i pressemeddelelsen.

Samtidig arbejder Danmark for et godt samarbejde med verdens lande. Og så gør den skærpede sikkerhedssituation i Europa, at det er tid til "opbygning af partnerskaber".

Det er dog ikke den situation, Danmark står i med den seneste tid koranafbrændinger, lyder det.

Tværtimod bliver Danmark i flere dele af verden set som et land, der "faciliterer forhånelse og nedgørelse af andre landes kulturer, religioner og traditioner".

- 15 landes regeringer har udsendt fordømmelse af Danmark. Vores ambassadører er blevet kaldt op til samtaler.

- 57 udenrigsministre fra Organisationen af Islamiske Lande (OIC) mødes på mandag som reaktion på koranafbrændingerne i Danmark og Sverige, står der i pressemeddelelsen.

/ritzau/