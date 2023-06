Regeringen vil forhindre voldtægtsdømte i at afsone med fodlænke

Regeringen tager nu et skridt mod at afskære voldtægtsdømte fra at kunne afsone deres dom med fodlænke.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Voldtægt er en meget alvorlig forbrydelse, og derfor skal offeret kunne vide sig sikker på, at den dømte gerningsperson kommer i fængsel i stedet for at afsone sin voldtægtsdom med fodlænke derhjemme, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) i meddelelsen.

Det er en sag, SVM-regeringen fremhævede i sit regeringsgrundlag, som blev præsenteret på Marienborg i december.

Justitsministeren har nu sendt lovforslaget i høring.

I dag er der mulighed for, at voldtægtsdømte i nogle tilfælde kan afsone hele eller dele af deres dom for voldtægt med fodlænke i egen bolig.

Venstre, der har haft forslaget som en tung prioritet, vil have sikret, at offeret ikke kan risikere at være i nærheden af gerningsmanden.

- Det er i den grad uacceptabelt, at et voldtægtsoffer overhovedet skal kunne risikere at møde gerningsmanden under afsoningen. Det sætter vi nu en effektiv stopper for og markerer, at vi står på ofrenes side, udtaler partiets retsordfører, Preben Bang Henriksen, i pressemeddelelsen.

Lovforslaget vil ændre straffuldbyrdelseslovens regler om afsoning med fodlænke og udstationering med fodlænke, skriver ministeriet.

Moderaterne ser generelt gode argumenter for at bruge fodlænke som straf, men ikke i dette tilfælde.

- Det giver god mening i mange tilfælde at afsone med fodlænke, men ved grove forbrydelser som voldtægt bør det ikke finde sted. Derfor er Moderaterne tilfredse med, at vi nu præciserer, hvad praksis bør være ved voldtægtsdømte, som ikke længere skal have mulighed for at afsone deres straf med fodlænke, siger retsordfører Tobias Grotkjær Elmstrøm (M) i meddelelsen.

/ritzau/