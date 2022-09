Hver anden kandidatuddannelse skal vare fire år i stedet for fem, fremgår det af et udspil fra regeringen.

Regeringen vil forkorte kandidatuddannelser med et år

Regeringen vil skære et år af hver anden kandidatuddannelse, så de studerende på de pågældende studier fremover kan få en kandidatgrad i løbet af fire år på universitetet i stedet for fem.

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) til Politiken.

Forslaget er en del af et større udspil til en reform af uddannelsessektoren.

Ændringen skal frigive to milliarder kroner. Den ene milliard skal bruges på universiteterne. Blandt andet skal pengene sikre de studerende mindst 15 timers undervisning om ugen.

Den anden milliard skal bruges på den øvrige uddannelsessektor.

- Det handler om at sikre mere kvalitet i uddannelse, der hvor den unge er. Måske har vi i lidt for høj grad tænkt, at det var længden, der definerer kvaliteten.

- Men man kan også gøre en uddannelse lang, men med så sparsom undervisning undervejs, at kvaliteten ikke er fulgt med, siger Mette Frederiksen til Politiken.

I dag består en universitetsuddannelse som udgangspunkt af en treårig bachelor med en toårig kandidatoverbygning.

Tidligere på ugen løftede Politiken sløret for, at regeringen har planer om at forkorte kandidatuddannelserne. På det tidspunkt var oplysningen dog ikke bekræftet fra regeringens side.

Mette Frederiksen henviser til, at andre lande har fireårige humanistiske og samfundsfaglige uddannelser. Det giver mere mening, at "eksempelvis medicin og nogle af de tekniske uddannelser" er femårige, mener hun.

Medicinstudiet tager i dag dog omkring seks år.

Regeringens udspil indeholder ikke forslag om at skære i SU'en.

Det var et af flere forslag, som Reformkommissionen kom med i foråret. Et andet forslag var netop at forkorte kandidatuddannelserne.

Over for Politiken advarer fagforeningerne Djøf og Dansk Magisterforening mod forslaget, som de frygter vil gøre uddannelserne dårligere.

Venstre har ligesom regeringen et ønske om at skære et år af en del kandidatuddannelser. Det fortalte formand Jakob Ellemann-Jensen torsdag.

/ritzau/