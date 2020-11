Regeringen vil forlænge forsamlingsforbud på ti personer

Folketingets partier skal torsdag drøfte forlængelse af restriktioner, der skal bremse coronasmitte.

I øjeblikket er det ulovligt for borgerne i Danmark at forsamle sig mere end ti personer ad gangen på offentlige steder. Det skal bremse smitten med coronavirus.

Forsamlingsforbuddet udløber på søndag, men regeringen lægger ifølge Ritzaus oplysninger op til, at det skal forlænges til 13. december.

Med de smittetal, der har været på det seneste, er det fornuftigt at forlænge restriktionerne, vurderer Søren Riis Paludan, professor ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

- De restriktioner, vi har haft noget tid, ser ikke ud til at kunne reducere smitten, men de kan holde den i ave.

- Vi har dybest set haft konstant smitte, målt som andelen af positive testsvar, i lang tid. Baseret på det, og hvad vi ser i andre lande, er det korrekt at holde fast i det, vi har nu, siger professoren.

Forsamlingsforbuddet blev sænket til 10 personer fra 26. oktober.

Ifølge Ritzaus oplysninger lægger regeringen samtidig op til at forlænge forsamlingsforbuddet på 50 personer i forbindelse med udendørs begravelser.

Det samme gælder en anbefaling om maksimalt ti personer i private hjem og om social kontakt med maksimalt ti personer.

Torsdag har regeringen indkaldt Folketingets partier til at drøfte forlængelse af restriktionerne.

Venstre møder op med nogle krav, siger sundhedsordfører Martin Geertsen.

- Jeg kan forstå, at regeringen har lagt op til, at der skal være en decideret politisk aftale om restriktioner. Der har vi fra Venstres side nogle krav, vi gerne vil have gennemført, siger han.

Kravene handler blandt andet om, at beslutninger om restriktioner skal efterprøves af uvildige eksperter.

- Det ene krav er, at vi får nedsat et såkaldt second opinion-panel af danske og internationale forskere, som kan se regeringen efter i sømmene. Det synes vi, de seneste ugers begivenheder giver god grund til.

- Desuden har vi bedt om, at regeringen en gang om ugen stiller sig frem for den danske befolkning og forklarer virkningen af de restriktioner, som man udsætter den danske befolkning for, siger Martin Geertsen.

Senest blev der onsdag konstateret 1257 nye coronatilfælde ifølge Statens Serum Institut.

/ritzau/