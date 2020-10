Regeringen vil forlænge og udvide corona-hjælpepakker

Lørdag skal Folketingets partier forhandle om at udvide og forlænge økonomisk hjælp til erhvervslivet.

Det danske erhvervsliv er hårdt presset af coronarestriktioner, og derfor skal der fortsat gives økonomisk hjælp til virksomheder.

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) på pressemøde fredag.

Lørdag har han indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om mere økonomisk kompensation til erhvervslivet. Og regeringen har en klar plan for, hvad den ønsker.

- Når restriktionerne nu rammer flere, vil vi også sikre, at vi kan hjælpe flere. Derfor lægger regeringen op til, at vi forlænger og udvider adgangen til hjælpepakkerne.

- Så når vi eksempelvis skærper forsamlingsforbuddet, så sikrer vi også, at de virksomheder, der nu bliver ramt, får mulighed for kompensation, siger han.

Det konkrete beløb, der skal afsættes til at forbedre hjælpepakker, afhænger af forhandlingerne med Folketingets partier, lyder det fra Wammen.

Men de skal forbedres, hvor det er muligt, understreger han.

Ifølge det konservative folketingsmedlem Mona Juul kommer mødet til at foregå over skype. Det skriver hun på Facebook.

Finansministeriet har også indkaldt til pressemøde lørdag klokken 13. Det vil komme til at handle om den økonomiske situation i Danmark, skriver ministeriet på Twitter.

Her vil finansminister Nicolai Wammen (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S), beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og kulturminister Joy Mogensen (S) være til stede.

Dansk Erhverv er enig med finansministeren i, at de nye restriktioner øger behovet for, at der kommer mere økonomisk hjælp.

Det siger Brian Mikkelsen, som er administrerende direktør i Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar.

- Vi anerkender fuldt ud, at der skal handles på den kritiske udvikling, men restriktioner skal være sundhedsfagligt funderede.

- Desuden er der behov for, at vi gentænker kompensationsordningerne, så de målrettes de hårdt ramte erhverv, der nu bliver belastet med nye restriktioner, siger han.

