Regeringen vil fremrykke forhandlinger om forsvarsforliget

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) vil fremrykke forhandlingerne om milliardinvesteringer i det danske forsvar.

Det siger han i et interview med Jyllands-Posten.

Kan den nuværende regering danne regering efter folketingsvalget 1. november, vil den som det første indkalde partierne i forsvarsforliget til forhandlinger om et nyt tiårigt forsvarsforlig.

Det er den øgede trussel i Danmarks nærområde, der får ministeren til at ville fremrykke forhandlingerne.

- Der er behov for at fremrykke forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig, fordi spændingerne i Østersøen er steget meget voldsomt efter sprængningerne af gasledningerne.

- Derfor skal vi som det første efter valget sætte os sammen og have Forsvarets vurdering af, hvilke investeringer, der skal sættes i gang, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Det nuværende forsvarsforlig udløber ved udgangen af 2023. Det kommende forsvarsforlig skal sætte de økonomiske rammer for det danske forsvar i de næste ti år.

Morten Bødskov og Socialdemokratiet har fem hovedprioriteter, som de mener, Forsvaret skal investere i.

De er, at Forsvaret skal genoprettes, at der skal oprustes i Østersøen og Arkits, og at problemerne med at fastholde og rekruttere ansatte i Forsvaret skal løses.

Derudover mener regeringen, at Forsvaret skal have et digitalt og teknologisk løft, og at beredskabet mod cyberangreb skal styrkes.

Partier i det nuværende forsvarsforlig er Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Konservative, De Radikale, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Bødskov siger til Jyllands-Posten, at Danmarksdemokraterne og Moderaterne også er velkomne til at deltage i forhandlingerne, hvis de stemmes ind i Folketinget.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og Rasmus Jarlov fra De Konservative siger til avisen, at de har presset på for at få sat forhandlinger om et nyt forsvarsforlig i gang.

Jarlov siger blandt andet, at De Konservative gerne havde forhandlet om et nyt forsvarsforlig i hele sommerferien.

/ritzau/