Regeringen vil give bøger til skoleelever for et millionbeløb. Men samtidig skal der skæres i budgettet

En af de vigtigste højtider i jødedommen begynder i aften, hvor jødiske familier samles til et måltid omkring sederfadet. Under pesach mindes verdens jøder, at israelitterne f.Kr. blev befriet fra slaveri i Egypten af Moses og vendte hjem til Israel.

Op til dette års pesach har premierminister Benjamin Netanyahu varslet et nyt militært og politisk pres på Hamas i Gaza. Jøder over hele verden har samtidig stilfærdigt sat fokus på de israelske gidsler, som endnu er taget til fange hos Hamas. En af dem er overrabbiner i Danmark, Jair Melchior, som siger følgende i en video på Det Jødiske Samfunds Facebook-side:

“Lad os virkelig håbe på, at de mirakuløst kan nå tilbage,” siger han.

Økonomisk hjælp skal sikre Ukraine sejr

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har kunnet ånde lettet op. Og mere til. Det er nemlig helt afgørende for krigens gang, at et flertal i Repræsentanternes Hus i USA nu vil støtte Ukraine med våben og bistand for hele 426 milliarder kroner.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, ved frontlinjen i Kharkiv-regionen tilbage i november. Foto: Efrem Lukatsky/AP/Ritzau Scanpix

Ukraine har længe manglet våben og ammunition, mens det russiske militær bare har presset på med massive angreb. Det har gjort flere ukrainere pessimistiske, men i går sagde Zelenskyj ifølge NBC News, at Ukraine nu “har en chance for at vinde”.

Regioner har ulovligt afvist patienter

480 patienter venter i op til 10 år på at få opereret deres kæbe i Region Sjælland. Den lange ventetid har fået nogle patienter til at søge mod andre regioner, men ifølge DR er to patienter blevet afvist i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Men regionerne overtræder loven, når de afviser patienter.

Det fortæller lektor i sundhedsret Kent Kristensen og Styrelsen for Patientklager til DR. Patienter har nemlig ret til at søge behandling i alle landets regioner. Hos begge regioner er forklaringen, at efterspørgslen efter kæbeoperationer er steget. Det går ud over Region Syddanmarks “egne borgere”, lyder det fra koncerndirektøren, som fortæller, at ventelisten nu er genåbnet.

Regeringen vil give “boggaver”, men varsler besparelser

Læseglæden skal vækkes blandt børn og unge, og derfor kunne børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) sidste år fortælle, at regeringen i 2025 vil bruge 25 millioner kroner på fysiske bøger til folkeskolen og frie grundskoler via Center For Undervisningsmidler (CFU).

Men samtidig står CFU, som hører under uddannelses- og forskningsminister Christina Egelunds ressort, til at skære 42 millioner kroner af budgettet. Det skriver Politiken, som har talt med dekan på Københavns Professionshøjskole, der kalder det “besynderligt” og en “underlig kassetænkning”.

Bedemand nægtede at udlevere lig

En form for “ligrøveri”. Sådan betegner Belinda Wiinblad Nielsen sin oplevelse med bedemandsforretningen Godafsked. Da hendes mor døde, kontaktede hun firmaet, men da det gik op for firmaet, at hun var registreret i RKI, blev det forlangt, at hun betalte forud. Det kunne hun ikke, og derfor gik hun til en anden bedemand.

Det ville Godafsked dog ikke gå med til. Hun fik at vide, at hun skulle betale 8000 kroner, hvis hun skulle have udleveret liget. Kristeligt Dagblad har spurgt firmaet, hvordan det kan være, men mange detaljer er stadig uklare. Læs hele historien her .

Er København blevet Danmarks Las Vegas?

Når udenlandske par skal sige ja til hinanden, er den danske hovedstad tilsyneladende et populært sted at rejse til. Sidste år blev 4130 udenlandske par viet i København, og det er en ny rekord. Det skriver DR.

Om det skyldes en særlig romantisk atmosfære i København er ikke til at sige. Ifølge chefen for vielseskontoret i kommunen er forklaringen ret enkel: EU-borgere kan nemlig frit rejse ind over grænsen og blive viet på midlertidigt ophold i Danmark. Lidt mere festligt er det dog, når udenlandske par frit tilbydes en vielse til den årlige Copenhagen Pride.