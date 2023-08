Regeringen vil give løft til erhvervsskoler fra næste år

Der er penge på vej til landets erhvervsuddannelser, som de seneste år har fyret hundredvis af lærere og i øvrigt står med nedslidt udstyr.

Regeringen lægger derfor op til at afsætte 300 millioner kroner fra næste år stigende til 900 millioner i 2030. Det meddeler Socialdemokratiet før regeringen kommer med et færdigt udspil om erhvervsuddannelserne.

- Så længe jeg kan huske, har vi politikere talt om, at det er vigtigt at prioritere erhvervsuddannelserne, og jeg tror, at vi må være ærlige og sige, at der har været lidt for meget snak, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Meldingen kommer i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde i Horsens, hvor statsministeren har besøgt en række erhvervsuddannelser på skolen Learnmark i Horsens.

Også finansministeren, undervisningsministeren og flere fagbosser deltager i besøget.

Regeringen er på vej med et samlet udspil om erhvervsuddannelserne i forlængelse af en aftale fra juni, da syv partier blev enige om en større omlægning af universiteterne.

Regeringen lægger op til at ville afsætte 300 millioner i 2024, 400 millioner i 2025 og 500 millioner årligt fra 2026 og frem. Pengene tages fra det økonomiske råderum.

Dertil kommer de penge, som partierne bag universitetsreformen har fundet til erhvervsuddannelserne. De penge kommer fra 2025, hvormed der afsættes 700 millioner kroner i 2026.

/ritzau/