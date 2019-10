Regeringen vil give milliarder til velfærd og uddannelse

Regeringen lægger op til et løft af velfærd og uddannelser for 5,4 milliarder kroner.

Regeringen lægger op til et løft af velfærd og uddannelser på 5,4 milliarder kroner i sit finanslovsudspil ifølge Ritzaus oplysninger.

Heraf er 2,2 milliarder allerede offentliggjort i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi mens 1,5 milliarder kroner er offentliggjort i forbindelse med den økonomiske aftale med regionerne.

Ud over det afsættes der 300 millioner kroner til at ansætte flere sygeplejersker og 300 millioner kroner til et midlertidigt tilskud til fattige børnefamilier.

På uddannelsessiden er der afsat 700 millioner kroner til at afskaffe omprioriteringsbidraget.

/ritzau/