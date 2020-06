Regeringen vil give nogle ledige højere dagpenge under uddannelse

Ledige, der uddanner sig i fag med behov for hænder, kan få 110 procent dagpenge, foreslår regeringen.

Regeringen vil give ufaglærte ledige, som vil uddanne sig til eksempelvis konditor, elektriker eller smed, små 2000 kroner oveni dagpengene.

Det er et af hovedforslagene i det opkvalificeringsudpspil, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) præsenterer senere onsdag.

- Grundlæggende handler det om, at vi i Danmark ligesom resten af verden befinder os i en krise, hvor der er mange, som mister deres arbejde på grund af coronavirus. Mange af dem er folk uden uddannelse eller med kort uddannelse, siger Peter Hummelgaard.

- Samtidig har vi i lang tid stået med det problem, at vi mangler faglært arbejdskraft. Så vi forsøger at løse to problemer på en gang.

Konkret vil regeringen give ledige over 30 år ret til at uddanne sig til 110 procent på dagpenge fra ufaglært til faglært, hvis det er et fag, hvor der er behov for hænder. Det gælder også faglærte med forældede uddannelser.

Det vil svare til omkring 20.900 kroner om måneden i dagpenge før skat, hvilket er omkring 2000 kroner ekstra. I dag er dagpengesatsen på lige omtrent 19.000 kroner.

Beskæftigelsesministeren kalder udspillet begyndelsen på et "nybrud i dansk reformpolitik".

- I mange år har vi vænnet os til, at reformer primært handler om at kunne øge antallet af hoveder, der er tilgængelige i arbejdsstyrken. Vi har desværre set, at stadig flere og flere ikke har de uddannelser, der gør, at faktisk kan få et arbejde, siger Peter Hummelgaard.

- Med det her forslag, hvor vi forsøger at gøre det attraktivt at gå i gang med et længere uddannelsesforløb fra ufaglært til faglært, bruger vi en saftig gulerod i stedet for pisk med modhager.

Udspillet indeholder også et forslag om, at ledige på andre erhvervsfaglige uddannelser vil kunne opkvalificere sig til fuld dagpengesats mod 80 procent i dag.

Regeringen skønner, at det kommer til at koste cirka 330 millioner kroner fra 2020 til og med 2023.

Forventningen er, at cirka 2125 flere fuldtidspersoner vil gøre brug af muligheden.

Pengene vil regeringen finde i puljerne til uddannelsesløft, hvor der er blevet brugt mindre, end der var sat af.

I 2018 var eksempelvis afsat 100 millioner kroner til uddannelsesløft af dagpengemodtagere, men kun 18 millioner kroner blev brugt.

Desuden skal opkvalificeringen finansieres af råderummet, som er penge fra statens forventede overskud de kommende år.

/ritzau/