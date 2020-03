Regeringen vil give virksomheder refusion fra dag et

Regeringen vil med ny hjælpepakke give virksomheder refusion fra medarbejderes første sygedag.

Regeringen oplyser på et pressemøde torsdag eftermiddag, at den vil give virksomheder refusion fra dag et, hvis medarbejdere er syge af coronavirus eller er i karantæne.

Initiativet er et af flere i endnu en hjælpepakke til erhvervslivet som følge af situationen med coronavirus.

Det meddeler finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde i Finansministeriet.

Nicolai Wammen er ved pressemødet flankeret af erhvervsminister Simon Kollerup (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Tirsdag fremlagde regeringen de første initiativer til at hjælpe erhvervslivet i form af tre tiltag.

Det første er en kompensationsordning til de arrangører af eksempelvis koncerter, der har måttet aflyse som følge af, at det ikke længere er muligt at mødes i større forsamlinger.

Det andet tiltag er en udskydelse af, hvornår firmaer skal afregne moms og skat til staten.

Det skal lade 125 milliarder kroner blive i firmaernes kasser på den korte bane, så en midlertidig nedgang ikke tager livet af ellers sunde virksomheder, fordi kassen bliver tom.

Det sidste tiltag er en corona-enhed, hvor regeringen og erhvervslivet mødes.

- Dette her er første bølge af tiltag, og flere kan komme, sagde Nicolai Wammen tirsdag.

/ritzau/