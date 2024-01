Regeringen vil gøre det gratis at tage sosu-uddannelse via AMU-kurser

Regeringen vil gøre det gratis for både ufaglærte og faglærte at tage en sosu-uddannelse gennem AMU-kurser - efteruddannelsen til faglærte og ufaglærte - og give alle studerende over 25 år, som læser til sosu-assistent eller sosu-hjælper, ret til at få elevløn.

Det er nogle af elementerne i det udspil for social- og sundhedsuddannelserne, som præsenteres tirsdag klokken 13. Elementerne er beskrevet i henholdsvis Avisen Danmark og TV 2.

Ifølge Avisen Danmark arbejder der i dag omkring 9000 ufaglærte i ældreplejen. Medarbejderne har mulighed for at opkvalificere sig til sosu'er via i et AMU-kursus, men da de allerede har et arbejde i ældreplejen, skal medarbejderne selv betale for kurset. I 2023 var prisen per dag mellem 134-200 kroner.

Det samme gør sig gældende for eksempelvis sygeplejersker, som gerne vil uddanne sig til sosu'er.

- En af de største problemer i ældreplejen er, hvordan vi fastholder og rekrutterer dygtige medarbejdere. Så går det ikke, at det er så svært og besværligt at blive faglært eller ændre spor i livet, siger ældreminister Mette Kierkgaard (M) til Avisen Danmark.

Finansministeriet forudser ifølge Avisen Danmark en mangel på over 17.000 sosu'er inden 2030.

Kierkegaard kan ikke garantere, at tiltaget fører til et øget antal sosu'er. Men ifølge ministeren vil det gøre det mere attraktivt at uddanne sig.

Ifølge børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) vil regeringen styrke uddannelserne og reducere frafaldet. Det skal altså blandt ske med en elevløn til alle studerende over 25 år.

- Rigtig mange er ansat i vikarbureauer eller gennem kommuner uden uddannelse. Hvis de får mulighed for at starte på skolen og få løn, så tror jeg, flere af dem vil gøre det, siger Tesfaye.

Foruden Kierkgaard og Tesfaye deltager indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) på tirsdagens pressemøde.

Regeringen har varslet en ældrelov. Sosu-tiltagene er første del af udspillet, som efter planen skal præsenteres snart.

