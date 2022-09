Regeringen vil gøre det nemmere at slippe for digitalisering

Borgere, der er digitalt udfordrede, skal lettere kunne fritages for at være i digital kontakt med det offentlige.

Det mener regeringen, der har præsenteret udspillet "Et digitalt velfærdssamfund for alle".

I udspillet fremgår det, at regeringen ønsker, at borgere, der er fritaget for Digital Post, samtidig bliver fritaget for alle digitale selvbetjeningsløsninger.

Man benytter sig af en digital selvbetjeningsløsning, når man for eksempel bestiller feriepenge på borger.dk.

6,6 procent af befolkningen er i dag fritaget for at modtage Digital Post.

For at blive fritaget skal man leve op til mindst et af seks kriterier. Hvis man for eksempel har en fysisk funktionsnedsættelse som at være blind eller ikke har adgang til en computer, kan man fritages.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) skal man ikke være hindret af sine digitale evner.

- Vores velfærdssamfund er til for alle, og det er vigtigt, at den offentlige service er tilgængelig for alle - uanset ens digitale kompetenceniveau, siger han i en pressemeddelelse.

Den juridiske tænketank Justitia har tidligere foreslået regeringen at skabe et digitalt fripas, hvor borgere kan slippe for den digitale dialog.

Derfor synes vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson, at det er meget positivt, at der nu kommer fokus på problemstillingen.

- Særligt udspillet om, at det skal være lettere at ansøge om fritagelse fra de obligatoriske digitale selvbetjeningssystemer er en god nyhed, fordi det er noget, som er meget vanskeligt i dag, siger hun.

Hun forklarer, at borgerne i dag er nødt til at ansøge om fritagelsen for hver enkelt system. Dem er der omkring 100 forskellige af.

Birgitte Arent Eiriksson påpeger dog, at udspillet ikke lægger op til at udvide gruppen, der kan blive fritaget.

Det er et problem, da kriterierne i dag er for snævre, mener hun.

Hos Dansk Industri (DI) er branchedirektør for DI Digital, Rikke Hougaard Zeberg, glad for regeringens nye udspil.

- Det er godt at regeringen kommer med et udspil, som hjælper de digitalt udsatte i Danmark.

- Der er en gruppe af borgere, som har svært ved de digitale løsninger. De skal naturligvis hjælpes sådan, at de også kan få glæde af de offentlige servicer og ydelser, som velfærdssamfundet tilbyder, siger hun.

/ritzau/