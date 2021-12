Regeringen vil gøre miljøvenlige sprøjtemidler billigere

Regeringen ønsker at skabe bedre muligheder for grønne alternativer i landbruget, oplyser Miljøministeriet.

Der skal være færre sprøjtemidler i det danske landbrug.

Derfor foreslår regeringen nu, at afgiften på sprøjtemidler lægges om. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Formålet med forslaget er, at regeringen ønsker mindre belastning af miljøet og naturen. Derfor skal være billigere at vælge de grønne alternativer i landbruget.

- Regeringen ønsker at ændre afgiften, så landmændene samlet set bruger færre sprøjtemidler og har en større interesse i at bruge de sprøjtemidler, der har den mindste miljøbelastning, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen.

Når der indkøbes sprøjtemidler i dag bestemmes afgiften både af belastningen på miljøet og vægten af sprøjtemidlet. Den vægtbaserede del er uafhængig af belastning.

I regeringens forslag sløjfes den vægtbaserede afgift, da flere sprøjtemidler med lav belastning ofte skal anvendes i store mængder.

Det betyder, at afgiften udelukkende vil handle om sprøjtemidlets belastning på miljøet, hvis regeringens forslag går igennem.

Det oplyser Miljøministeriet.

- Det vil gøre det billigere at dyrke økologisk. Det vil være et skridt i en grønnere retning for vores miljø og en hjælpende hånd til de landmænd, der gerne vil hjælpe natur og miljø på vej, siger Lea Wermelin.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er det positivt at regeringen ønsker at mindske brugen af sprøjtemidler.

Dog mener de, at det er vigtigt, at regeringen kommer med konkrete og håndfaste mål for at mindske brugen af sprøjtemidler.

- 2021 tegner til at blive rekordår for fund af pesticidrester i vores drikkevandsboringer. Vi er nu oppe på fund i over 60 pct. af prøverne. En ny pesticidstrategi er et afgørende redskab til at vende den udvikling.

Det siger Maria Reumert Gjerding, som er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun mener også, at det vil være vigtigt, at regeringen sætter penge af til at undersøge sprøjtemidlers påvirkning på sundheden for folk, der bor i nærheden af områder, hvor der bruges pesticider.

/ritzau/