Regeringen vil gøre staten til medejer af nye havvindmøller

Den danske stat bør være medejer af fremtidens havvindmølleparker, ligesom det blandt andet er tilfældet med olieindvinding i Nordsøen.

Det skriver klimaminister Lars Aagaard (M) i et skriftligt svar til Børsen, efter at avisen har erfaret fra flere kilder, at regeringen forsøger at etablere statsligt medejerskab af den fremtidige vindproduktion.

- Vores udgangspunkt er, at der tages afsæt i en model med statsligt medejerskab i kombination med en koncessionsbetaling, skriver Lars Aagaard.

- Et statsligt medejerskab, som vi har god erfaring med fra for eksempel Nordsøen, er blandt andet med til at sikre, at staten får mere indsigt i vigtig infrastruktur - og samtidig sikres samfundet en andel af gevinsten ved at nyttiggøre dansk havareal, som er en fælles ressource.

Lars Aagaard kommer i sit skriftlige svar ikke nærmere ind på, præcist hvor stort det statslige medejerskab skal være.

Børsen erfarer fra flere kilder, at regeringen har foreslået en model, hvor der oprettes et statsligt selskab, som skal være medejer af havvindmølleparker.

Ifølge Børsen skal der etableres et statsligt medejerskab på 25 procent gennem såkaldte spv-selskaber (selskaber oprettet til formålet, red.).

De skal eje en fjerdedel af de nye havvindmølleparker på samlet set seks gigawatt, der skal opføres det kommende år.

Ni lande - heriblandt Danmark - blev i april enige om at fordoble mængden af strøm fra havvind i Nordsøen.

Den nye målsætning betyder, at de ni lande samlet set vil opføre kapacitet til 130 gigawatt havvind i 2030. Og 300 gigawatt i 2050.

Det er en fordobling i forhold til den målsætning, som fire lande - Danmark, Tyskland, Holland og Belgien - opstillede på Nordsøtopmødet i Esbjerg sidste år.

