Regeringen vil hæve forsamlingsforbud til 50 fra mandag

Tre gange skal grænsen for forsamlingsforbuddet revideres hen over sommeren, viser nyt udspil.

Regeringen vil hæve forsamlingsforbuddet til 50 personer fra mandag den 8. juni.

Det viser et brev, der indeholder et udspil, som er sendt rundt til partilederne.

Planen er, at forsamlingsforbuddet skal hæves i tre etaper. I første etape mandag bliver det hævet til 50 personer.

I anden etape den 8. juli hæves det ifølge udspillet til 100 personer, og i tredje etape den 8. august hæves det til 200 personer for arrangører omfattet af retningslinjer inden for de forskellige sektorer - for andre personer gælder grænsen på 100 stadig.

Lige nu er forsamlingsforbuddet på ti personer på grund af coronakrisen.

Derudover gælder en række nye undtagelser fra 8. juni, såfremt regeringens udspil bliver til virkelighed.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for arrangementer, hvor deltagere sidder ned, hvis arrangøren er omfattet af såkaldte sektorpartnerskabsretningslinjer.

Det vil sige, at eksempelvis bryllupper eller idrætsarrangementer som fodboldkampe er undtaget. Det kan også gælde for generalforsamlinger.

Der er dog stadig et øvre loft på 500 personer, der gælder indtil den 31. august.

For aktiviteter indendørs vil den eksisterende kvadratmeterregel stadig gælde. Den lyder på, at der må være en person på to kvadratmeter. Den gælder lige nu for blandt andet restauranter og kulturarrangementer.

Den udvides, så den gælder alle lokaler, hvor kunder og besøgende primært sidder ned, forudsat at den ansvarlige arrangører er indbefattet af sektorpartnerskabsretningslinjer.

Politiet kan stadig nedlægge opholdsforbud i alle tre etaper.

Partilederne får en hurtig deadline for at melde tilbage - regeringen har bedt dem allerede melde tilbage i morgen om, hvorvidt de kan acceptere udspillet eller ej.

/ritzau/